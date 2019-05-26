Что дата рождения может рассказать о вашей личности и судьбе?

Какого числа вы родились? Хотя в основном нумерология требует детальных таблиц и хитроумных просчётов, этот простой прямолинейный вопрос может с лёгкостью пролить свет на вашу судьбу.

День рождения

Мы любим нумерологию, потому что считаем её действительно полезной. Мир, в котором мы живём - материальный мир - построен на моделях. Это простое наблюдение было ещё во времена Древней Греции. Оккультные и философские школы прилагали много усилий в описание и выяснение силы чисел. Конечно, нумерологию не освоишь за год, но разве вам не интересно, может ли этот простой вопрос открыть ценную информацию?

1 день любого месяца: прирождённый лидер

Вы рождены с природной способностью править и выражать свою власть. Независимость для вас - очень важное качество. Вы выдыхаете огонь творчества. Таким образом, вы можете стать отличным индивидуальным предпринимателем. С другой стороны, эгоцентризм может создавать проблемы в ваших отношениях.

2 день любого месяца: прирождённый дипломат

Вы рождены с эмпатическими способностями. Равновесие и интуиция - ключи к счастливой жизни. Вы хотите видеть улыбки на лицах окружающих и ваше доброе сердце может с лёгкостью разбиться, когда люди вас не понимают. Красота, искусство и музыка могут помочь вам привнести равновесие в жизнь. Вы умеете хорошо сотрудничать.

3 день любого месяца: прирождённый энтузиаст

Искры творчества горят в вашем сердце и свет от них сияет в глазах. Этот "Х-фактор" привлекает окружающих, которые действительно верят, что в вашей ауре есть что-то особенное. Такая харизма может помочь во всех сферах жизни, особенно если ваша работа связана с рекламой.

4 день любого месяца: прирождённый человек, на которого можно положиться

Кажется, что людей привлекает ваша способность давать им надежду и силу. Выглядит так, что окружающие полагаются на вас и ваш надёжный характер. Вы тяжело работаете, и в то же время чувствительные. Но осторожно с уровнями вашей энергии, так как они с лёгкостью исчерпываются.

5 день любого месяца: прирождённый человек, который любит и умеет общаться

Ваши коммуникационные навыки кажутся бесценными. Все вокруг легко очаровываются вашими словами и это талант, который вы можете развить для коммерческой выгоды. Более того, путешествие может стать для вас очень удачным (финансово, профессионально или лично).

6 день любого месяца: прирождённый любовник

Даже с самых ранних лет вы были склонны к поискам второй половинки. Таким образом, вы целостны только тогда, когда находите её. Понимаете, вы человек, ориентированный на отношения и способны создать очень хорошую семью. Каким-то образом вы на эмпатическом уровне чувствуете флюиды любимого человека и точно знаете, что делать.

7 день любого месяца: прирождённый прорицатель

Очень развитая интуиция, соединённая с философской склонностью и очень острым умом. Вы действительно прирождённые прорицатели. Ваши идеи могут изменить мир. К сожалению, у вас есть склонность попадать под влияние окружающих, и они вас опустошают. Потому вам нужно проводить больше времени наедине.

8 день любого месяца: прирождённый руководитель

Сила, которая находится в вас, удивительная. Поэтому нужно выбрать работу наедине, поскольку вы не очень просто сходитесь с партнёрами. Возможно, это из-за проблем с контролем, которые связаны с вашей силой. У вас также есть хорошее чутьё, как добыть больше денег. Используйте это вместе с силой, и результат будет потрясающим.

9 день любого месяца: прирождённый гений

Хотя это и не всегда очень очевидно, но вы, друзья мои, на самом деле прирождённые гении. Ваши мудрые черты часто толкают вас добывать больше опыта, чтобы ещё больше расширить горизонты. В вашей жизни часто получается так, что всё чудесным образом разваливается. Это потому, что у вашей жизни уникальная кармическая значимость. Но вы уже об этом знаете...Используйте вашу мудрость!

10 день любого месяца: прирождённый революционер

Осознали вы это уже или нет, но вы были рождены, чтобы менять правила. Где бы вы не были, ваша аура постоянно меняет всё вокруг вас, как будто вы часть большего механизма. Вы это замечали? Вы были рождены, чтобы справляться с трудными ситуациями и действительно можете вести за собой.

11 день любого месяца: прирождённый синхронизатор

Равновесие - ключ к блаженству вашей души. Вы были рождены, чтобы найти золотую середину во всевозможных спорах и/или партнёрских отношениях. Ваша интуитивная натура помогает найти наиболее подходящее решение для любой проблемы. Поскольку вы были рождены со способностью к эмпатии, то можете чувствовать, когда что-то идёт не так и можете с лёгкостью пораниться. Попробуйте провести некоторое время, медитируя наедине.

12 день любого месяца: прирождённый катализатор

У вас невероятное количество энергии, которая - когда её правильно используют - может действительно изменить жизнь окружающих. Кажется, что ваш организм работает не так, как у других. В результате, эта энергия может сделать вас действительно творческим и обладающим воображением, но, если вы в плохом настроении, то можете стать действительно опасными.

13 день любого месяца: прирождённый победитель

Энергия и целеустремлённость - два главных слова для вас. У вас в самом деле есть возможность достичь практически всего, что вы можете, если найдёте способ соединить ваши - иногда - противоположные и несовместимые мечты и цели. Вы тяжело работаете, но можете работать ещё тяжелее, если сможете сосредоточиться на своих целях.

14 день любого месяца: прирождённый путешественник

Кажется, что кармические потоки в этой жизни для вас сильные. Вы уже заметили, что в вашей жизни всё с лёгкостью меняется и за один день вы можете достигнуть вершины или попасть в ловушку. Именно этот поток энергии и определяет вас. Путешествуя, всё становится чудесным, как будто вы были рождены для этого.

15 день любого месяца: прирождённый очарователь

Кажется, что в вашей ауре есть что-то действительно уникальное, что гипнотизирует и привлекает окружающих. Ваш личный магнетизм - сильный, и его можно использовать как в личной, так и в профессиональной жизни. Вам также хорошо удаётся искусство. Любовная жизнь - та сфера, которая всегда нуждается в вашем внимании.

16 день любого месяца: прирождённый чужестранец

Наверное, вы уже с самого раннего возраста поняли, что не принадлежите этому миру. Скорее всего это потому, что вам суждено создать новый. Или, возможно, всё, через что вы проходите - сигнал для поиска других миров. Понимаете, вся ваша жизнь - мощное кармическое сообщение. Вы рождены для великих вещей - возможно, что и на материальном уровне.

17 день любого месяца: прирождённый талант

Кажется, что вы одарены такими дарами, которые делают вас уникальными. Слушайте своё сердце, поскольку ваша интуиция скорее всего подскажет путь к успеху во всех сферах вашей жизни. Вы на правду одарённый человек, чьи навыки ещё нужно открыть. Искусство может освободить вашу силу, поэтому опять-таки, слушайте своё сердце и идите по той тропе, на которой чувствуете себя удобнее.

18 день любого месяца: прирождённое вдохновение

Хотя вы и можете быть успешным лидером, вам лучше удаётся управлять и вынашивать проекты. Скорее всего это из-за вашей уникальной эмпатической способности, которая - если её развивать - может помочь осознать больше, и таким образом расширить горизонты во всевозможные стороны. Ваш магический ум встречает творчество. Успех гарантирован, если вы достаточно терпеливы.

19 день любого месяца: прирождённый победитель

В вашей голове только одна мысль, и это побеждать во всех сферах жизни. Кажется, что вы можете это сделать относительно просто. Это, вероятно, что-то, чему завидуют другие. В вас есть что-то магическое, что может открыть двери для всех возможностей. У вашей ауры привлекательные способности. Используйте их для привлечения удачи.

20 день любого месяца: прирождённый эмпат

Отказать вашим природным интуитивным способностям практически невозможно. На самом деле, они настолько крутые, что пугают окружающих. Хотя ваши способности могут помочь во многих сферах жизни, иногда нужно ложиться на дно и прикрывать себя, потому что все эти эмоции могут превратить вас в бомбу замедленного действия!

21 день любого месяца: прирождённая знаменитость

Уже с раннего возраста вы склонны формировать довольно большие социальные круги. Но даже если вы не очень любите компанию из многих людей, то уже скорее всего осознали, что другие хотят вашего внимания, вероятно из-за ваших многочисленных талантов и, конечно же, чудесного способа общения. Именно это свойство отличает вас от всех других.

22 день любого месяца: прирождённый калибратор

Это на самом деле невероятно, как легко вы можете превратить провал в успешный проект. Это получается у вас натурально, поскольку ваши интеллектуальные навыки идеально работают с интуицией. Ваши сердце и ум могут творить чудеса, если научитесь придерживаться этого равновесия. Секрет в терпении.

23 день любого месяца: прирождённый коммуникатор

Ваш духовный магнетизм создаёт вокруг вас ауру притяжения. Если вы научитесь, как использовать природные коммуникационные навыки вместе с потрясающей харизмой, то можете стать действительно известными и успешными. Это магическое "нечто", которым вы обладаете, дар, которым точно нужно научиться пользоваться.

24 день любого месяца: прирождённый воспитатель

Ваша добрая душа рождена для того, чтобы давать любовь окружающим. Эта природная склонность делает вас уникальными и неоценимыми. Кажется, что люди зависят и, к сожалению, присоединяются к вашей энергии. Это что-то, с чем вам нужно научиться справляться, если не хотите проснуться с опустошенными уровнями энергии.

25 день любого месяца: прирождённый проводник

Да, вы от рождения привыкли добиваться цели и да, вы всегда пытаетесь закончить начатое. Но это не всегда идёт на пользу. Вам не всегда нужно анализировать и вкладывать столько усилий в завершение проекта - особенно, когда проект больше не приносит пользы. Попробуйте помедитировать и переоценить свои цели.

26 день любого месяца: прирождённая сила

Вы уже наверняка знаете, что ваша сила превышает время и пространство. Более того, вы решительны и с лёгкостью находите способ убедить других. Но не пытайтесь контролировать людей, потому что даже если вы достигнете успеха в начале, позже столкнётесь с последствиями. Покажите ваш путь и оставайтесь уверенными - но слушайте и других!

27 день любого месяца: прирождённый аналитик

Вы обладаете потрясающим умением анализировать вещи, людей и ситуации вокруг вас. Ваш мощный ум может справиться даже с самой тяжёлой проблемой и именно поэтому другие восхищаются вами. Но попробуйте найти немного покоя, потому что вам может понадобиться отдых. Любовь может помочь вам найти равновесие в жизни.

28 день любого месяца: прирождённый любитель риска

Проблемы приходят и уходят, но вам всегда есть что заявить миру. Вы не простой игрок. Если кто-то хочет бросить вам вызов, то им лучше подумать снова. Один из ваших талантов - менять исход проектов. Когда всё идёт не по плану, вас зовут в первую очередь. Но избегайте риска.

29 день любого месяца: прирождённый советник

Это то, что вас определяет. Ваше умение судить и консультировать других. Вероятно, ваш телефон звонит целыми днями, потому что люди спрашивают, что им делать. Хотя это иногда может приносить внутреннее удовлетворение, если это происходит постоянно, это может свести вас с ума. Поэтому следует найти способ уравновесить потребности окружающих и то, что вы действительно хотите.

30 день любого месяца: прирождённый харизматик

Да, в вас есть что-то очень уникальное. Это "нечто" настолько сильное, что вы можете использовать его для привлечения окружающих. Вы прекрасный собеседник, дипломат и умеете развлекать других. Поэтому вам хорошо удается работать в группах. Из вас будет идеальный лидер команды, вероятно из-за бесценных интеллектуальных навыков.

31 день любого месяца: прирождённый организатор

Ваши организаторские навыки могут построить богатую и успешную жизнь. У вас есть потрясающее умение тяжело работать, но при этом сохранять энергию на высоком уровне. Это делает вас удивительно творческими и прирождёнными победителями. Ваша самодисциплина вызывает восхищение, но другим иногда тяжело с вами работать. Разрешите им помочь вам!

Н. Гасымова

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