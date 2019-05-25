Как быстро подготовить кожу к лету? - ФОТО

Уже пора проводить на открытом воздухе как можно больше времени и устроить с друзьями ревизию всех модных террас в городе, и, конечно же, сменить "аристократическую бледность" на сексуальный загар.

Рассказываем, что необходимо сделать прямо сейчас, чтобы наслаждаться первыми лучами солнца, а не страдать потом от их последствий?

ПЕРЕСМОТРИТЕ РАЦИОН

Даже если вы очень старались вести здоровый образ жизни и сбалансированно питались в течение всего года, пришло время внести несколько изменений в рацион. При условии, что ваша цель - позаботиться о коже и подготовить ее для длительного пребывания на солнце. В первую очередь, необходимо увеличить потребление фруктов и овощей, богатых антиоксидантами (бета-каротин и витамин С), которые содержатся в клубнике (видимо, не случайно эта ягода появляется в продаже первой), киви, моркови и брокколи. А вот любимые розовые помидоры придется, наоборот, ограничить - они плохо влияют на систему пищеварения и усиливают воспаления на коже.

СДЕЛАЙТЕ ЛЕГКИЙ ПИЛИНГ

Первое, с чего стоит начать глобальный уход за кожей - хороший пилинг. Таким образом, вы удалите все загрязнения и омертвевшие частички, которые остаются на поверхности эпидермиса. Обновлённая кожа = ровный бронзовый загар. Никаких химических обработок в салоне (для них солнце слишком активное, может начаться сильная пигментация)! Нежный скраб отлично справится с этой миссией и не оставит раздражения.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ГИДРАТАЦИИ

Конечно, вы слышали этот совет сотни раз! Но если всю весну отлынивали от двух обязательных литров жидкости в сутки, продолжать поступать так сейчас - преступление против молодости и здоровья. Не забывайте пить больше воды, особенно в жару! Например, без нужного уровня гидратации в организме перестает усваиваться витамин С. И к слову, советуем регулярно освежать лицо термальной водой, которая летом с ее поверхности моментально испаряется. Отлично укрепляет защитные свойства кожи!

ПОДГОТОВЬТЕ КОЖУ К СОЛНЦУ

К стремительно растущей солнечной нагрузке кожа должна привыкать постепенно. Поэтому первые дни на жаре (даже если речь идет о 15 минутах на улице в центре мегаполиса) используйте специальный защитный спрей, который укрепляет барьерные свойства эпидермиса и усиливает ее стойкость перед УФ-лучами. Хочется напомнить, что использование солнцезащитного крема является обязательным в любое время года и в любой уличной ситуации, а не только, когда вы находитесь на пляже или у бассейна. Только не надейтесь, что такое средство заменит вам увлажняющий крем или сыворотку - любые уходовые продукты стоит наносить на кожу первыми, а уже потом укреплять их SPF.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ АВТОЗАГАРОМ

Задайте телу правильный тон, еще до официального старта летнего сезона. Проще всего - воспользоваться бронзером и автозагаром: получите не только приятный смуглый оттенок + маскировку для целлюлита, но и необходимое дополнительное питание и сияние. В отличие от воздействия УФ-излучения, такие средства не влияют на потерю эластичности кожи и не вызывают ее преждевременное старение. Включите автозагар (правильные продукты не пойдут пятнами!) в регулярную рутину, чтобы а) было проще раздеваться на пляже (только вспомните это ужасное ощущение: все вокруг смуглые, а ты - красная); б) получить идеальный загар.

Н. Гасымова

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