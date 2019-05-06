Идем смотреть нашумевшие британские фильмы - КультГид Lady.Day.Az

British Council в Азербайджане совместно с посольством Великобритании в Азербайджане и сетью кинотеатров Park Cinema проведет в Баку пятый кинофестиваль "Весна британского кино". В рамках фестиваля в Азербайджан будут привезены самые известные новые британские фильмы.

17 мая откроет фестиваль фильм "Фаворитка". 18 мая будет показан фильм "Темная река". 19 мая - "Колет", 20 и 23 мая - "Счастливый принц", 21 мая - "Неповиновение", 22 мая - "На берегу", 24 мая - "Подчиняйся".

Показы всех фильмов пройдут в Park Cinema Flame Towers в 19:00 на английском языке с азербайджанскими субтитрами.

Цена билетов - 2 AZN. Их можно приобрести онлайн на официальном сайте Park Cinema, в iTicket и в Park Cinema. Билеты на премьеру фильма "Фаворитка" можно будет приобрести с 10 мая.

Lady.Day.Az представляет описание фильмов, которые будут представлены в рамках кинофестиваля:

"Фаворитка" ("The Favourite")

Режиссер: Йоргос Лантимос

Сценарий: Дебора Дэвис и Тони МакНамара

Жанр: драма, биография, история

В главных ролях: Оливия Колман, Эмма Стоун, Рэйчел Вайс и др.

Начало XVIII века. Идет война Англии с Францией. Тем не менее, жизнь в королевстве продолжается. Трон занимает болезненная королева Анна, и страной фактически руководит её близкая подруга леди Сара Мальборо. Когда во дворце появляется девушка Эбигейл, родственница леди Сары, та сначала определяет её работать на кухне. Но вскоре новенькая удачно находит лекарство для больной подагрой королевы, тогда Сара решает сделать её своей служанкой. Для Эбигейл это - шанс вернуться к своим аристократическим корням, и лучше не вставать у неё на пути.

"Темная река" ("Dark River")

Режиссер: Клио Барнард

Сценарий: Клио Барнард, Лила Роулингс, Роуз Тримейн

Жанр: триллер, драма, детектив

В главных ролях: Рут Уилсон, Марк Стэнли, Шон Бин, Эсме Крид-Майлс и др.

Алиса Белл возвращается на старую семейную ферму, узнав о смерти своего отца-насильника. Все эти годы за ним ухаживал его сын Джо, озлобленный на сестру. Между двумя наследниками начинается напряженное соперничество за землю, в котором обнажаются детские травмы и тайны.

"Колет" ("Colette")

Режиссер: Уош Уэстмоленд

Сценарий: Ричард Глацер, Уош Уэстмоленд, Ребекка Ленкиевич

Жанр: драма, биография, история

В главных ролях: Кира Найтли, Доминик Уэст, Элеонор Томплинсон, Дениз Гофф и др.

Яркая и талантливая Колетт пишет гениальные произведения, которые ее муж Вилли, посредственный писатель, выдает за свои. Книги становятся бестселлерами, а богемная пара превращается в сенсацию высшего света Парижа. Но когда Вилли пытается заставить Колетт написать еще один роман, она начинает борьбу за творческую свободу, бросая вызов общественным понятиям о литературе, моде и сексуальности.

"Счастливый принц" ("The Happy Prince")

Режиссер: Руперт Эверетт

Сценарий: Руперт Эверетт

Жанр: драма, биография,

В главных ролях: Руперт Эверетт, Колин Фёрт, Эмили Уотсон, Колин Морган, Эдвин Томас и др.

Последние годы Оскара Уайльда: стремительное низвержение с небес славы и почитания во мрак тюремного заключения - открытую гомосексуальность ханжи XIX века не прощали никому. Освобождение - уже больным, разбитым человеком. Бегство в свободолюбивый Париж. Попытка примирения с женой. Возобновление роковых отношений с лордом Дугласом. Лихорадочная жизнь, в которой спасительная соломинка - только ирония...

"Неповиновение" ("Disobedience")

Режиссер: Себастьян Лелио

Сценарий: Себастьян Лелио, Ребекка Ленкиевич, Наоми Олдермен

Жанр: драма, мелодрама

В главных ролях: Рэйчел Вайс, Рэйчел МакАдамс, Алессандро Нивола, Бернардо Сантос, Джонатан Шей и др.

Ронит Крушка возвращается в общину ортодоксальных евреев в северном Лондоне, чтобы принять участие в похоронах своего отца-раввина. Ее приезд и встреча с подругой детства Эсти и духовным преемником отца Довидом рождает многочисленные споры и противоречия. Общественное возмущение вызывает интерес, возникший у нее к подруге детства.

"На берегу" ("On Chesil Beach")

Режиссер: Доминик Кук

Сценарий: Иэн МакЮэн

Жанр: драма, мелодрама

В главных ролях: Сирша Ронан, Билли Хоул и др.

В 1962 году Эдвард Мэйхью и Флоранс Понтинг знакомятся после окончания университета. У него историческое образование и ему нравится рок-н-ролл, она же играет в классическом квартете на скрипке. Несмотря на различия, они влюбляются, знакомятся с семьями друг друга и решают пожениться. Флоренс испытывает страх перед интимными отношениями, но ей не с кем обсудить свои переживания, что порождает напряжённость в их отношениях.

"Подчиняйся" ("Obey")

Режиссер: Джеми Джонс

Сценарий: Джеми Джонс

Жанр: драма

В главных ролях: Маркус Рутерфорд, Софи Кеннеди Кларк, Майкл Кварти, Сэм Гиттинс и др.

Леон - темнокожий парень из бедного квартала в Восточном Лондоне, где нет недостатка и в бездельниках, и в беспредельщиках. Из радостей у Леона, живущего с матерью-алкоголичкой, только бокс да отчаянные тусовки с такими же неприкаянными сверстниками. Настоящее - мучительно, будущего, кажется, нет. На одной из домашних вечеринок при самых курьезных обстоятельствах Леон встречает блондинку Твигги. Смешная встреча оборачивается серьёзным взрослым чувством, которое нелегко сохранить в мире, где героев разделяют непримиримые социальные противоречия, а обманчиво тихие пригородные улицы в любой момент могут полыхнуть огнем бунта...

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook