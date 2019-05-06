Какой аромат выбирать разным знакам Зодиака? - ФОТО

В астрологии каждый знак имеет свой стиль, свой характер и личный подход ко всему. И предпочтения ароматов у них тоже индивидуальные.
Lady.Day.Az рассказывает о том, какие ароматы подойдут представителям разных знаков Зодиака.
Овен
Динамичные, энергичные, живые ароматы просто созданы для вас. Когда вы встречаете лето и новый цикл Солнца, свежие цветочные ароматы, приправленные легкими специями, могут стать идеальным выбором.
Телец
Венера должна сочетать романтику со страстными, желанными штрихами. Ароматы мускуса, янтаря, розы, а также фруктовые, сладкие ароматы помогут отразить вашу венерианскую душу.
Близнецы
Нежный цветочный аромат просто идеальный выбор для данного знака Зодиака. Главное правило - ненавязчивость.
Рак
Ваш аромат должен отражать эмоциональные приливы и турбулентность луны, и выводить глубины вашей души на поверхность. Классика и винтаж, бросающие вызов годам, - ваш выбор.
Лев
Представители этого знака Зодиака в жизни придают большое значение верности. Так же они верны своим насыщенным и экзотическим ароматам. Цитрусовые - отличный выбор для энергичного Льва.
Дева
Вы человек чистых запахов. Для вас очень важна естественность. Сандаловое дерево и другие натуральные растения отлично подойдут вам, так как позволят чувствовать себя чистыми, гигиеничными, напоминая аромат мыла. Летом же простые цветочные ароматы помогут отразить энергию вашей души.
Весы
В вас есть определенная элегантность. Вы можете выбрать один из известных ароматов. Простота и классика подчеркивают вас. Представителям этого знака Зодиака отлично подойдут запахи, отражающие баланс, гармонию вашей исполнительной планеты Венеры.
Скорпион
Вы человек-тайна. Скрытые в глубине вашей души эмоции отражаются в вашем запахе. Вам позволительно носить ароматы, которые могут быть немного тяжелыми для других. Привлекательные духи с эффектом афродизиака созданы именно для вас.
Стрелец
Для любителей путешествий наиболее идеальными запахами могут быть экзотические ароматы, напоминающие о далеких тропических местах. Ваш аромат должен нести переменные ноты, полученные из фруктовых и цветочных экстрактов.
Козерог
Ваши духи не должны обгонять вас или оставаться позади. Последовательность, постоянная настойчивость, чувство серьезности никого не смущают, в зависимости от резкости парфюма. Табачные ароматы подойдут вам больше всего.
Водолей
Эксцентричные запахи подходят для вашего необычного духа и стиля. Вы можете комфортно носить запахи, которые еще никто не знает. В дополнение к легкости элемента воздуха, вы можете выбрать продолжительный, но модный и инновационный аромат.
Рыбы
Ваш парфюм должен отражать глубину вашей души, ваше обширное восприятие и ваши чувства. Вы можете нести запахи, которые смешивают растения и цветы различных климатических условий наряду с океанскими и морскими бризами.
Сабина Асадбейли
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