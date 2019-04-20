5 знаков Зодиака, у которых больше всего шансов разбогатеть

Независимо от того, в какой точке земного шара вы находитесь, вы всегда будете встречать людей, которые верят в силу астрологической науки. Их жизни строятся на еженедельных и ежедневных гороскопах, а сами они находятся в постоянном поиске символов удачи.

У всех знаков есть свои навыки, поэтому одни созвездия хороши в искусстве, другие - в ведении бизнеса и т.д. Следовательно, перед тем как выбрать себе профессию или увлечение, люди стараются свериться со своим гороскопом, чтобы иметь больше шансов на достижение успеха.

Ниже перечислены 5 знаков, у которых самая большая вероятность финансового процветания. Отметим, что предсказание основано на личностных качествах рожденных под этими знаками, их поведении и стиле жизни.

Дева

Среди всех знаков Зодиака только Дева выделяется особенным трудолюбием и рациональностью мышления. Такие люди очень решительны и никогда не пропускают незамеченной даже малейшую деталь.

Поскольку Дева подчиняется земной стихии, ее отличает стабильность и умение лучше других ощущать суровые реалии жизни. Как правило, она спокойна, собрана и никогда не теряет самообладания, независимо от обстоятельств.

Все Девы - перфекционисты, которые реагируют на происходящее быстро и рационально, из-за чего из таких людей получаются отличные руководители.

Помимо своих личностных качеств, рожденные под данным знаком всегда стараются придать своей работе привлекательный, эстетичный вид.

Знаменитости: Бейонсе, Крис Пайн и Пиппа Миддлтон.

День: Среда

Цифры: 5, 14, 23, 32, 41, 50

Цвета: серый, оранжевый, желтый, белый

Амулет: топаз

Телец

Как и Дева, Телец является знаком земной стихии. Это практичные и скромные люди, поддерживающие стабильность во всех своих отношениях. Их можно охарактеризовать как чрезвычайно верных и последовательных личностей.

Телец никогда не станет прислушиваться к внутреннему голосу, отдавая предпочтение глубокому анализу любой проблемы. Будучи довольно умными, Тельцы умеют расставлять приоритеты, а потому очень эффективны в своей работе, что делает их хорошими руководителями.

Рожденные под этим созвездием никогда не нарушают обещаний, из-за чего являются очень надежными бизнес-партнерами. Они вызывают у окружающих доверие, поэтому люди с готовностью инвестируют в их дело.

А еще Тельцу нравится вести скромную жизнь и тратить как можно меньше. Он скорее сделает инвестицию в какой-то прибыльный бизнес, чем потратится на предметы роскоши.

День: понедельник, пятница, суббота

Цифры: 2, 11, 29, 37, 56

Цвета: зеленый, белый

Амулет: изумруд

Рак

Будучи знаком водной стихии, Раки очень заботливые и всегда побуждают окружающих использовать свой потенциал на полную. Они очень сострадательны и уверены в себе. А еще рожденные под этим знаком внимательны к потребностям других людей и за свои услуги никогда не требуют ничего взамен. За это их можно назвать отличными командными игроками, которые легко завоевывают доверие других людей. Подобное доверие делает их эффективными советниками как в работе, так и в личной жизни.

Раки - творческие личности, у которых обязательно найдется какая-то свежая и гениальная идея. Нередко их творческие навыки служат основой для создания нового дела.

Все представители этого созвездия легко находят себе работу по нраву. Так они меньше устают, а потому редко меняют сферу занятости. Им можно доверить любой проект, потому что Раки никогда не потеряют интерес к нему, пока не доведут до самого конца.

День: вторник, четверг, пятница, воскресенье

Цифры: 4, 13, 22, 31, 40, 48, 57

Цвета: серебристый, синий

Амулет: жемчуг

Лев

Лев - единственный представитель огненных знаков Зодиака в этом списке. Рожденные под созвездием короля джунглей являются прирожденными лидерами, что дополняется их энтузиазмом и энергичностью.

Львы невероятно мужественны и достигают успеха в любых своих начинаниях. А их харизматичность всегда приковывает внимание окружающих.

Все Львы оптимисты, пытающиеся получить от жизни все. Они самосознательны и знают, как максимально эффективно использовать имеющиеся возможности.

Львы ведут себя очень достойно, а еще их невозможно убедить пойти против своих убеждений. Эти качества помогают им добиваться успеха в любой выбранной ими сфере, попутно пополняя баланс своего банковского счета.

День: вторник, пятница, воскресенье

Цифры: 5, 14, 13, 32, 41, 50

Цвета: красный, кремовый, желтый, оранжевый, золотистый

Амулет: рубин

Скорпион

Скорпионы очень харизматичны и не раздумывая направляют весь свой шарм на окружающих. Они с легкостью заставляют людей делать то, что им нужно, нравится это человеку или нет.

Скорпионы неразрывно связаны с водой, что дает им сильные интуитивные и экстрасенсорные способности. У них врожденная тяга к познанию нового, что делает их отличными детективами.

Ключевой особенностью их жизни является строгая дисциплина. Она помогает им достигать успехов в обучении. Рожденные под этим знаком всегда сосредоточены и не боятся тяжелой работы. Именно это помогает им достигать успехов. А еще такие люди умеют достойно проигрывать, извлекая уроки из своих поражений, чтобы стать еще лучше.

Знаменитости: Мэттью Макконехи, Эмма Стоун и Леонардо ДиКаприо

День: понедельник, вторник, четверг, воскресенье

Цифры: 8, 17, 26, 35, 44, 53

Цвета: фиолетовый, красный

Амулет: опал

Х. Зейналова

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