Полная программа Фестиваля Мстислава Ростроповича в Баку – КультГид Lady.Day.Az

С 22 по 27 апреля 2019 года в Баку будет проходить юбилейный X Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, организованный Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и туризма Азербайджана и Фондом культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича.

Lady.Day.Az представляет полную программу Фестиваля:

Церемония открытия Фестиваля

Где: Азербайджанская государственная академическая филармония имени М. Магомаева

Когда: 22 апреля в 19:00. Цена билетов: 15-40 AZN.

На торжественной церемонии открытия Фестиваля в Филармонии выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Уз.Гаджибейли под руководством главного дирижера оркестра, народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева.

Солировать будут скрипач Сергей Крылов и пианист Александр Канторов.

В концертной программе прозвучат произведения: Симфоническая увертюра "Эгмонт" op. 84 Людвига Ван Бетховена, Концерт для скрипки с оркестром D-dur, op.35 Петра Ильича Чайковского, Концерт №2 для фортепиано с оркестром B-dur, op.35 Иоганнеса Брамса.

Концерт Камерного оркестра Лозанны

Где: Азербайджанская государственная академическая филармония имени М. Магомаева

Когда: 23 апреля в 19:00. Цена билетов: 15-40 AZN.

В этот вечер в Филармонии выступит один из наиболее известных камерных оркестров Европы - Камерный оркестр Лозанны (Швейцария). За дирижерским пультом будет Джошуа Вайлерштайн.

Солист вечера - пианист Ефим Бронфман.

В рамках концертной программы прозвучат произведения: Концертная увертюра Con brio Йорга Видмана, Концерт №2 для фортепиано с оркестром B-dur, op.83 Людвига ван Бетховена и Три миниатюры для струнного оркестра Гара Гараева.

Вечер фортепианной музыки

Где: Азербайджанская государственная академическая филармония имени М. Магомаева

Когда: 24 апреля в 19:00. Цена билетов: 15-40 AZN.

Пианист-виртуоз Борис Березовский выступит на сцене Филармонии. Он исполнит произведения П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, Н. К. Метнера, А. Н. Скрябина.

Театр балета Бориса Эйфмана

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета имени М. Ф. Ахундова

Когда: 25 апреля в 19:00. Цена билетов: 15-40 AZN.

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана впервые покажет на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета свой популярный спектакль "По ту сторону греха".

Балет "По ту сторону греха", поставленный Борисом Эйфманом на музыку Р.Вагнера, М.Мусоргского, С.Рахманинова, стал новым пластическим прочтением хореографом романа Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы". Кардинально переработав свой собственный спектакль "Карамазовы" 1995 года, также поставленный по бессмертному произведению русской литературы и снискавший всемирное признание, Борис Эйфман создал эмоциональную интеллектуально насыщенную балетную психодраму.

"По ту сторону греха" - современное в техническом и художественно-выразительном отношениях сценическое произведение, поднимающее извечные "проклятые" вопросы. В условиях тотального целостного кризиса начала XXI века хореограф обратился к незыблемым нравственным основам и сочинил балет о богоискательстве, безверии и вере, природе человеческой греховности и духовном спасении.

Концерт симфонического оркестра

Где: Дворец Гейдара Алиева

Когда: 26 апреля в 19:00. Цена билетов: 10-30 AZN.

Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Уз. Гаджибейли под руководством заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова порадует меломанов столицы прекрасным концертом.

Солировать будет виолончелист Пабло Феррандес.

В рамках концертной программы будут исполнены произведения: Увертюра к опере "Сила судьбы" Джузеппе Верди, Концерт № 1 для виолончели с оркестром a-moll, op.33 Камиля Сен-Санса, "Жар-птица" сюита из балета Игоря Стравинского.

Заключительный вечер Фестиваля - Концерт оркестра и хора MünchenKlang

Где: Дворец Гейдара Алиева

Когда: 27 апреля в 19:00. Цена билетов: 10-40 AZN.

В заключительный вечер Фестиваля на сцене Дворца Гейдара Алиева состоится концерт оркестра и хора MünchenKlang (Германия). Дирижер - Томас Хефеле.

Солировать будут Анна Кармазин (сопрано) и Людвиг Миттельхаммер (баритон).

В их исполнении прозвучат произведения: Реквием op. 48 Габриэля Форе и Симфония №8 "Неоконченная" h-moll, D 759 Франца Шуберта.

Франгиз Агаларова

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