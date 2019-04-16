Простой метод, чтобы узнать пойдет ли вам короткая стрижка - ФОТО

"Подстричься или оставить длину?" Можете вспомнить более мучительную beauty-дилемму? Разве что извечный вопрос с челкой.

Казалось, вы сделали все возможное, чтобы волосы отросли как можно скорее, но вот модели на подиумах и знаменитости уже который сезон, как змеи-искусители, соблазняют радикальной стрижкой боб. И выглядят при этом сногсшибательно! Как тут не колебаться?! Можно возразить: в чем тут дилемма - стригись! Волосы же отрастут. Да, но согласитесь, что когда вам не нравится новая прическа, кажется, что время тянется так медленно. Поэтому, если вы в который раз стоите на перепутье, то воспользуйтесь отличным фокусом: посмотрите, как будут выглядеть ваши волосы короткими, не отрезая их!

Итак, когда вы надеваете свитер с горлом или актуальную в этом сезоне водолазку, просто оставьте волосы внутри воротника. А теперь посмотрите на себя в зеркало - точно так будет выглядеть стрижка боб.

Н. Гасымова

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