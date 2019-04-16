16 апреля 2019

отправить статью
Простой метод, чтобы узнать пойдет ли вам короткая стрижка <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

10:00

  • 129
Простой метод, чтобы узнать пойдет ли вам короткая стрижка - ФОТО
Самый модный купальник этого сезона на Эмили Ратаковски <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

09:06

  • 267
Самый модный купальник этого сезона на Эмили Ратаковски - ФОТО
SHARE-BAZ: Самый вкусный Instagram <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

15 апреля 19:00

  • 650
SHARE-BAZ: Самый вкусный Instagram - ФОТО

16 апреля 2019 10:00

Простой метод, чтобы узнать пойдет ли вам короткая стрижка - ФОТО

"Подстричься или оставить длину?" Можете вспомнить более мучительную beauty-дилемму? Разве что извечный вопрос с челкой.

Казалось, вы сделали все возможное, чтобы волосы отросли как можно скорее, но вот модели на подиумах и знаменитости уже который сезон, как змеи-искусители, соблазняют радикальной стрижкой боб. И выглядят при этом сногсшибательно! Как тут не колебаться?! Можно возразить: в чем тут дилемма - стригись! Волосы же отрастут. Да, но согласитесь, что когда вам не нравится новая прическа, кажется, что время тянется так медленно. Поэтому, если вы в который раз стоите на перепутье, то воспользуйтесь отличным фокусом: посмотрите, как будут выглядеть ваши волосы короткими, не отрезая их!

Итак, когда вы надеваете свитер с горлом или актуальную в этом сезоне водолазку, просто оставьте волосы внутри воротника. А теперь посмотрите на себя в зеркало - точно так будет выглядеть стрижка боб.

Н. Гасымова       

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 129

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

11 апреля 15:30

  • 919
Что делать, если золотое украшение потемнело?

Опросы

2 апреля 21:53

  • 1 195
Программа второй недели Франкофонии в Баку – КультГид Lady.Day.Az

Опросы

1 апреля 09:00

  • 1 071
11 вещей, которые нужно сделать до 9 утра, чтобы день задался - ФОТО