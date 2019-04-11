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11 апреля 2019 13:44

5 привычек, чтобы повысить IQ

Как повысить интеллект в домашних условиях, не истязая себя утомительными задачами и головоломками? Проще простого! Есть 5 элементарных ежедневных привычек, которые тренируют мозг не хуже математических задач и научной литературы.

1) Cамый легкий способ, как ни странно, нарушение утренней рутины. Меняйте порядок дел при сборе на работу. У каждого есть свои "ритуалы" по утрам. Поменяйте очередность выполняемых действий - мозг сразу включается и адаптируется к изменениям установленного порядка вещей.

2) Купите кубик Рубика. Нервов на его сборку уйдет немало, зато развивается моторика и способность к абстрактному мышлению. Да и круто, конечно, демонстрировать способность решать головоломку в короткий срок / с закрытыми глазами.

3) Играйте в компьютерные игры! Как бы странно это ни звучало, видеоигры, например шутеры, улучшают координацию движений и повышают восприятие визуальных сигналов.

4) Если позволяет время, попытайтесь писать левой рукой, если вы правша, и наоборот! Писать будете медленнее и, скорее всего, не самым красивым почерком, но мозгу это послужит блестящей тренировкой.

5) Изменяйте привычные маршруты, переставляйте мебель, выходите из зоны комфорта! Не давайте мозгу расслабиться, не делайте ничего "на автомате" - и вы заметите изменения в лучшую сторону!

Н. Гасымова       

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