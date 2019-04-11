Что не так с 2019 годом? - Рассказывает астролог

На дворе еще только апрель, а этот год уже признали одним из самых непростых за последнее время. Такое определение 2019-й заслужил из-за большого количества смертей, случившихся за первые три месяца. В новостных сводках регулярно появляется информация о кончине того или иного известного человека и об ужасных трагедиях, жертвами которых становятся обычные люди.

Что не так с 2019 годом? Ведь он даже не является високосным - таким будет 2020-й. С чем связано огромное количество смертей? Какие планеты и знаки сошлись столь неудачным образом? Чего еще ждать? Как сообщает Lady.Day.Az, астролог Галина Янко рассказала Woman.ru, чем опасен 2019-й и каким знакам зодиака стоит быть особо внимательным.

По ее словам, Желтая Земляная Свинья (символ года) вовсе не такая милая, какой пытается казаться: "Все представляют этакого беззаботного поросенка, который приносит только счастье. Действительно, в финансовой сфере нынешний год будет посылать фактически всем знакам зодиака флюиды богатства и денежного благополучия. Уж тут хрюшка не скупится. Но есть и обратная сторона медали. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать - взамен 2019-й забирает у многих людей здоровье и даже жизнь". За первый квартал нас покинули десятки талантливых музыкантов, видных политиков и известных актеров. Причины смертей у всех разные - возраст, неизлечимая болезнь, роковое стечение обстоятельств...

"Магическое число затмений", - добавляет Янко. В этом году их будет целых пять - три солнечных и два лунных. А число пять, как напоминает нам астролог, - это предвестник бедствий и чреды смертей. Эксперт отмечает, что особенно стоит поберечь себя людям, рожденным в зодиакальной связке воздушно-водных знаков.

Весам, Водолеям и Близнецам стоит быть особенно внимательными. Именно для них 2019 год может стать наиболее опасным. Критическими называют два периода - с 22 июня по 22 июля и с 24 октября по 22 ноября. Галина Янко обращает наше внимание и на нумерологический код 2019 года - цифру 12.

Единица - это лидерство, сила. Двойка - это война, источник бескомпромиссных споров. А в совокупности число 12 говорит о том, что маски будут сброшены, фальшь и обман обличат себя и станут очевидными. В ближайшие восемь месяцев, если верить звездам, нас ждут нелегкие времена.

Астролог спешит обнадежить - завершится этот год и двенадцатилетний астрологический и нумерологический цикл в хорошем и позитивном свете. На место Свиньи придет Крыса. Золотая Металлическая Крыса первая в зодиакальной дюжине. По приданию именно это животное первым пришло к Будде, когда он лежал на смертном одре и уходил в паринирвану. Так что в следующем году, причем не 1 января, как принято считать, а лишь 23 февраля, в Восточный Новый год, закончится череда бед и невзгод, которые выпали с приходом 2019-го.

Н. Гасымова

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