5 киноновинок, на которые стоит пойти до "Мстителей: Финал" - ФОТО

В ожидании премьеры фильма "Мстители: Финал", которая состоится 29 апреля и билеты на который сейчас стремительно раскупаются, предлагаем ознакомиться с другими киноновинками и мультфильмами, которые стоит посмотреть.

"Шазам!"

Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг

Сюжет: Генри Гейден, Даррен Лемке

Сценарий: Генри Гейден

Жанр: фэнтези, боевик, комедия, приключения

Страна: США

В главных ролях: Закари Ливай, Эшер Энжел, Марк Стронг, Джимон Хонсу и др.

"Шазам!" - американский супергеройский фильм основанный на одноимённом комиксе издательства DC Comics.

В каждом из нас живет супергерой, нужна лишь толика магии, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово - ШАЗАМ! - чтобы из сообразительного четырнадцатилетнего мальчишки превратиться во вполне себе взрослого супергероя Шазама, а все благодаря древнему волшебнику. В душе он остается ребенком, пусть и во взрослом могучем теле, поэтому поступает так, как поступил бы любой подросток, получивший сверхспособности, - оттягивается на полную катушку в этой подросшей версии себя самого! А умеет ли он летать? А есть ли у него рентгеновское зрение? Может ли он стрелять молниями из рук? А может ли пропустить контрольную по обществознанию? Шазам проверяет границы своих возможностей с бесшабашностью расшалившегося ребенка. Но ему придется быстро обрести контроль над своими способностями, чтобы сразиться со смертоносными силами зла доктора Таддеуса Сиваны.

"Кладбище домашних животных"

Режиссеры: Кевин Колш, Деннис Уидмайер

Сценарий: Джеффри Бюхлер, Стивен Кинг, Мэтт Гринберг

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Страна: США

В главных ролях: Джон Литгоу, Джейсон Кларк, Эмми Саймец, Жете Лоранс и др.

Экранизация одноименного романа Стивена Кинга привлечет всех любителей ужасов.

Врач и его семья переезжают из большого города в захолустье. Они обнаруживают, что их дом расположен недалеко от кладбища домашних животных. Оно в свою очередь лежит на земле, использовавшейся для захоронений с древних времен. Когда маленький мальчик погибает под колесами автомобиля, его отец относит тело на кладбище, где малыш воскрешается в демонической форме.

Семья Луиса Крида переезжает в сельский дом, который, как выясняется, расположен по соседству с мрачным Кладбищем домашних животных. Именно здесь Луис хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую под колесами грузовика. Эта смерть влечет за собой череду чудовищных событий, которые доказывают Кридам, что мертвые должны оставаться мертвыми...

"Дамбо"

Режиссер: Тим Бертон

Сценарий: Эрен Крюгер, Хелен Аберсон, Харольд Перл

Жанр: фэнтези, семейный

Страна: США

В главных ролях: Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон, Денни ДеВито, Алан Аркин и др.

На этот фильм стоит идти всей семьей. Доброе фэнтези с неподражаемым Денни ДеВито порадует и взрослых и детей.

Цирковой импресарио Марк Медичи назначает бывшую звезду цирка Холта Фэрриера и его детей Милли и Джо опекунами новорожденного слонёнка, чьи невероятно большие уши сразу становятся предметом для постоянных шуток и насмешек коллег Холта по цеху. Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, владелец цирка решает нажиться на необычных способностях слонёнка. К делу подключается энергичный предприниматель В. А. Вэндевер, который решает сделать из малыша Дамбо главную звезду своего нового грандиозного развлекательного предприятия "Сказочная страна".

"Волшебный парк Джун"

Режиссер: Дилан Браун

Сценарий: Джош Аппелбаум, Андре Немец, Роберт Гордон

Жанр: мультик, фэнтези, комедия

Страна: Испания, США

Мультфильм от Nickelodeon - вот на что идти с детьми в выходные.

Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья - волшебные звери Парка.

"Хеллбой"

Режиссер: Нил Маршал

Сценарий: Эндрю Косби, Майк Миньола

Жанр: мультик, фэнтези, комедия

Страна: Испания, США

В главных ролях: Дэвид Харбор, Милла Йовович, Иэн Макшейн, Саша Лейн, Дэниел Дэ Ким и др.

Помните супергеройский фильм Гильермо дель Торо - "Хеллбой: Герой из пекла", где красный чертенок работает в отделе по борьбе с паранормальными явлениями при ЦРУ? Так вот с 11 апреля в кинотеатрах можно будет посмотреть новую историю Хеллбоя.

На этот раз он отправляется в Англию, где должен победить средневековую ведьму - Кровавую королеву Нимуэ, супругу Мерлина.

Н. Гасымова

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