4 апреля 2019

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В Баку пройдет необычный концерт &quot;Барокко и Мугам: Вода и Огонь&quot; <span class="color_red">- КультГид Lady.Day.Az</span>

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4 апреля 2019 13:25

В Баку пройдет необычный концерт "Барокко и Мугам: Вода и Огонь" - КультГид Lady.Day.Az

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

Когда: 19 апреля в 20:00. Цена билетов: 15-65 AZN

Композиторы Стефано Мускаритоло (Италия) и Камалия Ализаде (Азербайджан) представят проект знаменитого Венецианского университета Ка 'Фоскари под названием "Барокко и Мугам: Вода и Огонь".

Концерт откроет именитый итальянский этно-музыколог и исполнитель на нее (продольная флейта) эксперт мугама Джованни де Зорзи. 

Напомним, что он в 2008 году со своим ансамблем участвовал в первом Международном фестивале "Мугам" в Баку.

Венеция и Азербайджан, город Воды и страна Огня, соединятся в синтезе музыки барокко и мугама.

В этот вечер в исполнении оркестра Театра оперы и балета под руководством заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева прозвучат произведения А. Вивальди, Р. Броски, а также современных композиторов двух стран Стефано Мускаритоло и Камалии Ализаде, выдерджанных в стиле барокко-мугама.  

Произведения Стефано и Камалии посвящены Венеции, Шуше, Ходжалы. В них прозвучат слова поэта Имадеддина Насими и Джан Батиста Марино и Джакомо Леопарди.

Солировать будут известные музыканты Фарида Мамедова (сопрано), Эйюб Алиев (виолончель), Луиза Селло (флейта), Камалия Ализаде (клавесин), Лала Садыхзаде (клавесин), Сахиб Пашазаде (тар), Тогрул Асадуллаев (кеманча), Солтан Алиев (нагара).

Концерт будет проведен при поддержке Университета Ка Фоскари в сотрудничестве с "United Cultures". 

Ф. Агаларова

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