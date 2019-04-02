Что дарить разным знакам Зодиака? - ФОТО

Овен

Они просто одержимы идеей, которая постоянно сопровождает их по жизни. Этому знаку легко угодить с подарком, потому как ему подходит все, чем он увлекается. Но не забывайте, что эти представители практичные личности и ценят все, что может пригодиться и принести пользу. К примеру, если Овен заинтересовался фигурным катанием - подарите ему коньки или аксессуары для этого вида спорта, начал коллекционировать вина - преподнесите ему дорогую бутылку крепкого напитка. Ваше внимание и интерес к его хобби он обязательно оценит.

Телец

Они оценят те подарки, которые будут относиться к частицам жизненной радости или к тому, от чего можно получить настоящее удовольствие. Ароматические масла и благовония - мечта этого представителя. Не забывайте о качественных косметических средствах, украшениях, оригинальных простынях. Все то, что будет упаковано в оригинальную коробку, принесет эстетическое удовольствие знаку. И желательно все это задекорировать бархатной оберткой с оригинальным бантом.

Близнецы

Чувство врожденного оптимизма не оставляет ничего другого, как радоваться любому преподнесенному подарку. Слишком оригинальные преподношения потребуют много денег и времени. Поэтому не прогадаете, если знаку преподнесете настольные игры, наборы для творчества, электронную книгу. Любая безделица будет для них в радость, если она имеет тайный смысл. Но самому дорогому представителю подарите компьютерную технику или аксессуары к ним.

Рак

Им для полного счастья нужно совсем немного, потому как знака больше всего привлекают эстетические подарки. Главное, чтобы он был практичным и приносил пользу. Самыми полезными подарками послужат те, которые смогут приукрасить жилище знака или дополнить его интерьер. Главное, чтобы сюрприз был выполнен не из яркой расцветки, но был приятный на ощупь. Плед, одеяло, скатерть, набор салфеток, шарф, коврик - это все порадует и потешит самолюбие самого "рачьего" сородича.

Лев

Этим ценителям настоящей красоты и роскоши по нраву дорогие и изысканные презенты или те, которые соответствуют его царственной натуре. Золото и бриллианты - роскошный подарок, но не все в состоянии его подарить, хотя знаки не откажутся их с достоинством принять. Но если денег будет только хватать на дешевый экземпляр, то учтите, он будет продемонстрирован всем окружающим на празднике. Лучше выбрать вещь или предмет на вид богатого достоинства.

Дева

Им критичности не занимать, хотя этим знакам она дана с рождения. Им трудно угодить, но они постараются всеми способами выразить своему дарителю благодарность. Им пригодится полезный подарок в виде комфортного покрытия в машину или настенного обогревателя. Одним словом, представителям нужно покупать то, что им пригодится для поддержания своего здоровья. Массажное кресло, ванночка для ног или ручной массажер - идеальный вариант для их удивления. И не забывайте к подарку приложить открытку с пожеланиями здоровья.

Весы

Все подарки, которые преподносят этому знаку, должны соответствовать стандартам высокой красоты. К тому же, он не имеет права нарушать общую гармонию и быть на уровне утраченной этики. Не стоит заранее спрашивать у представителей о подарке, они вряд ли смогут конкретно озвучить свои желания. Чтобы потешить их изысканный вкус, лучше пройтись по дорогим магазинам. Изящные и утонченные варианты без намека на дурной вкус - это то, что потешит их творческую натуру. Красивая ваза, статуэтка или шкатулка обязательно порадует настоящих эстетов.

Скорпион

Они никогда не станут подсказывать о том, что им подарить. И чтобы вы ни выбрали, все будет для них не то. И даже если вы начнете подарок выбирать всей душой и сердцем, такому представителю трудно угодить. В худшем случае он надолго затаит на вас обиду. Чтобы выяснить все о его предпочтениях, прислушивайтесь к непривычным фразам. Иногда в них может промелькнуть именно то, о чем он давно мечтает. Если с намеком не получится, тогда подбирайте что-то раритетное и диковинное. Уникальность должна сработать на вашу пользу.

Стрелец

Для этого ценителя всего красивого нужно применить дюжину смекалки, чтобы попасть в самую точку. Иногда финансовые возможности не способны оценить размах широкой души знака. Для них подходят те подарки, которые связаны с путешествием, перемещениями или походами. Все то, что движется или к чему можно стремиться - их особый вариант. И если хотите удивить своим сюрпризом этого представителя, не показывайте свою скупость. Туры, билеты на концерт или абонемент на посещение фитнеса - беспроигрышный вариант.

Козерог

Эти знаки любят наблюдать над течением времени. И хотя считается, что часы не стоит дарить, отбросьте в сторону свои предрассудки. Представители ценят каждое мгновение и то, что в них всегда находится под контролем. Еще они не безразличны к тем вещам, которые отождествляют одухотворение и стабильность. Альбом для фотографий, генеалогическое древо, портрет гравировкой, вышивка в рамке - именно те подарки, которые подарят радость их капризной натуре.

Водолей

Чтобы придумать идею подарка для этого представителя, нужно побыть в роли настоящего волшебника или хотя бы в него перевоплотиться. Им нужно то, что по-настоящему их шокирует и поразит воображение. Приветствуются все нестандартные варианты, от которых захватывает дух. Примеров таких подарков может быть сколько угодно - от костюмов сказочных персонажей до сборников дисков с их любимой музыкой. Главное, чтобы все это было упаковано с загадочным подтекстом.

Рыбы

Им неважен сам подарок, настолько имеет значение то, что вы подарите в минуту их хорошего настроения. Если они пребывают в испорченных чувствах, лучше переждать этот момент и преподнести презент тогда, когда они полностью успокоятся. Потешат их после грусти подарки из музыкального магазина. Именно под любимую мелодию они смогут предаваться в свой мир иллюзий и строить собственные воздушные замки.

Н. Гасымова

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