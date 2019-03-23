12 вещей, от которых нужно отказаться, чтобы к вам пришло изобилие

Многие из нас обладают несколько искаженным представлением о том, что такое изобилие. Это лишь омрачает нашу жизнь и мешает испытывать счастье от того, что мы имеем.

Вот 12 вещей, от которых нужно отказаться, чтобы стать по-настоящему счастливым:

1. Перестаньте считать, что в мире существует ограниченное количество ресурсов, и что поэтому вам необходимо захватить все, что кажется ценным. На самом деле хватит всем, главное не забывать делиться с другими людьми.

2. Перестаньте себя принижать. Вы заслуживаете счастья так же, как и люди рядом с вами.

3. Перестаньте винить других в своих несчастьях. И перестаньте думать, что вы являетесь жертвой их решений и поступков.

4. Перестаньте думать, что вы не заслуживаете успеха. Вам нужно просто принять его.

5. Перестаньте тосковать о прошлом.

6. Перестаньте сомневаться в себе и в своих способностях достичь поставленных целей.

7. Перестаньте портить свою жизнь. В половине случаев вам не удается добиться успеха, потому что вы сами себе не позволяете сделать этого.

8. Перестаньте считать, что если вам все дается легко, значит, что-то идет не так. В жизни не все должно доставаться с боем.

9. Перестаньте думать, что вы должны жить либо духовной, либо счастливой и богатой жизнью. Эти два образа жизни не являются взаимоисключающими.

10. Мы все состоим из энергии. Поэтому стоит с большой осторожностью относиться к вибрациям, которые нас окружают. Не позволяйте негативу заслонять ваше счастье.

11. Перестаньте считать, что единственный способ продемонстрировать верность людям, это отвечать "Да" на все, что они говорят вам. Истинная преданность так же предполагает готовность показать им их недостатки.

12. Перестаньте беспокоиться о деньгах.

Изобилие приходит лишь к тем, кто уже располагает. Поэтому не ждите успеха, а создайте его прямо здесь и сейчас!

Н. Гасымова

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