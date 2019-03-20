Что делать в праздничные каникулы? - КультГид Lady.Day.Az

Конечно же, праздновать Новруз. По этому случаю 21-22 марта на территории государственного заповедника "Гала" пройдет фестиваль "Творческий квартал-2019". Кроме того, состоится открытие Центра по конному спорту "Гала".

Двухдневный фестиваль состоится на ул. Сюльх, 83 в поселке Гала Хазарского района Баку с 12:00 до 17:00.

Для удобства посетителей, прибывающих на мероприятие, будет работать бесплатный транспорт. Автобусы будут отходить от Гоша гала в Ичеришехер с 11:00 до 15:00 (каждый час), и обратно из заповедника "Гала" - с 13:00 до 17:30 (каждый час).

В фестивале примут участие мастера по различным видам искусства. Прозвучит национальная и современная музыка, будут представлены национальные танцы, организованы викторины и игры с подарками, зажжен праздничный костер, выступят новрузовские персонажи. Также состоятся выступления пехлеванов и спортивных групп, будут проведены "Face Art", организованы развлечения для детей в студии "Pozitiv kids".

На фестивале будут демонстрироваться работы по дереву, куклы в национальной одежде, различные другие ручные работы.

Тардиционно в Ичеришехер в праздничные дни с 20 по 26 марта проходит фестиваль "Весенняя крепость", посвященный празднику Новруз.

Каждый день в течение всего фестиваля с 12:00 до 18:00 будет проходить концертная программа, где зрителям будут представлены разнообразные танцы и песни не только Азербайджана, но и тех стран, где широко празднуют Новруз. Также прозвучат популярные песни звезд азербайджанской эстрады.

Во время фестиваля красочные ленты, воздушные шары вдоль улицы Гюлля в Ичеришехер будут создавать ощущение волшебной сказки. На улице Гюлля гости смогут посетить "Восточный базар", где можно будет встретить купцов, а также увидеть верблюдов.

На площади за Девичьей Башней будут организованы торговые точки, где будет продемонстрировано богатство национальной кухни. Также на площади перед Девичьей Башней будут выступать детские ансамбли.

А 23 марта, начиная с 17:00, зрители смогут насладиться концертом молодой турецкой поп-звезды Алейны Тилки, которая выступит на площади Гоша Гала.

Но праздничные каникулы также повод посетить выставки в Баку.

"Звучание Женщины. Традиция, мода и элегантность на Кавказе и за его пределами"

Где: в галерее Кичик ГалАрт в Ичершехер

Когда: выставка действует до 21 июня. Вход - 5 AZN. До 24 марта действует скидка "1+1=1" (2 билета по цене 1). Часы работы: в будние дни - с 13:00 до 20:00, в выходные - с 11:00 до 20:00.

В выставке "Звучание Женщины. Традиция, мода и элегантность на Кавказе и за его пределами" можно не только увидеть редчайшие национальные платки и текстиль из иностранных музеев и частных коллекций, но и узнать об истории шелководства на Кавказе и возрождении народного ремесла изготовления шелковых платков кялагаи.

Следует отметить, что эта выставка - результат многолетней работы и первый независимый выставочный проект, объединивший людей различных профессий, которым близка тема кялагаи и которыми движет желание популяризировать культуру Азербайджана. Работая над ней, команда ставила целью сделать выставку, которая не оставила бы никого равнодушным: организаторы уверены, что она будет интересна и молодому поколению (возрастное ограничение 5+), и искушенному культурными событиями зрителю. Особый акцент делается на привлечение на выставку туристов, а программа мероприятий включает туры с куратором, лекции, мастер-классы по созданию кялагаи, холодного батика и т.д.

Куратор проекта - Асли Самедова.

Выставка художника и поэта Баби Бадалова "ZARA Tustra"

Где: в Центре Современного Искусства YARAT

Когда: до 16 июня. Часы работы выставки: вторник - воскресенье, 12:00 - 20:00. Вход свободный.

В YARAT художник представляет инсталляцию, полностью выполненную из его работ по текстилю, как более ранних, так и совершенно новых, отражающих его взгляд на конфликт между традициями и нынешним культурным климатом Азербайджана - страны стремительно развивающегося капитализма. Представленная на выставке работа Бадалова, чей жизненный путь - это путешествие от одной страны и культуры к другой, - основана на его личном опыте отверженности, в частности, на основании гендерной или сексуальной принадлежности, хотя инсталляция также намекает и на широкие геополитические мотивы отторжения.

Баби Бадалов часто использует ткань в качестве материала для своих работ. Его инсталляция в YARAT включает в себя около 250 отрезов ткани, свисающих с потолка галереи. Это старые простыни, фрагменты штор и подобранные где-то куски текстиля, на каждый из которых нанесены поэтические тексты Бадалова.

Напоминая некий промышленный конвейер, эта иммерсионная инсталляция погружает зрителя в среду современной фаст-моды и массового производства, одновременно затрагивая и наши более традиционные и исторически устоявшиеся личностные образы.

Настенные компоненты инсталляции хоть и являются отступлением от текстильных работ, тем не менее, они тоже имеют форму повествования и отражают людей и их среду обитания. Представляя собой лозунги и тексты, написанные от руки во всю длину галерейных стен, они смотрятся одновременно физическим отображением геополитических границ, а также метафорой границ самого языка. Эта работа является самой последней из новой серии работ, которые художник создал для выставок в разных концах мира. И примечательно, что в создании этой работы художник использовал свой родной язык.

Выставка Васко Араужо "Liebestod. Любовь и Смерть"

Где: в Германо-азербайджанском культурном обществе "Капельхаус"

Когда: до 4 апреля. Часы работы: среда-воскресенье, с 13:00 до 19:00. Вход свободный.

Центральная часть первой персональной выставки Васко Араужо в Азербайджане - видео-работа "Liebestod. Любовь и Смерть", в которой рассказывается о романтической любви, страсти и невозможности счастья двух влюбленных. Эти темы раскрываются через призму психоанализа посредством интервью специалистов из Азербайджана и Германии. В интервью они изучают и сравнивают сюжеты этих двух опер и отвечают на поставленные художником вопросы об определении любви, проекции трудностей главных героев в современные условия, а также делятся профессиональными советами о том, как следует действовать, когда иллюзия сталкивается с реальностью. В сочетании с глубокой лирикой, пронзительной музыкой и зловещими ночными пейзажами старинных кладбищ, заброшенных замков и девственных лесов эти интервью погружают зрителя в размышления о том, является ли смерть единственным спасением для вечной любви.

На выставке также представлены коллажи фотографий и вырезок из либретто опер на английском. Некоторые из фотографий сделаны в оперных залах Баку и Германии, в Ичеришехер, а также в старинном кладбище Едди Гюмбез (Yeddi Gümbəz) рядом с Шамахой.

Выставка Мауро Корда "Зооспектив и Морфоспектив"

Где: в Центре Гейдара Алиева

Когда: до 15 сентября. Часы работы: будни - с 11:00 до 19:00, выходные - с 11:00 до 18:00. Вход платный.

На выставке представлено около 40 работ автора. Эти работы - продукт его богатого воображения и безупречной техники, заставляют задуматься, насколько внутреннее содержание определено внешней формой. В творчестве Мауро Корда важное место занимает портретный жанр. В своих произведениях он раскрывает внутренний мир человека в различной среде и ситуациях, и для достижения этого использует бронзу, керамику, металл, мрамор, цветное стекло, воск, пластик и другие различные материалы. Он также уделяет особое внимание и животному миру. Произведения нацелены на то, чтобы обратить внимание на такие глобальные вопросы, как стремительное исчезновение ряда видов животных. Скульптор направляет послание о том, что обычные виды животных в дикой природе и зоопарках в скором времени могут выглядеть как представляемые им фантастические существа.

Выставка "До востребования. Коллекции русского авангарда региональных музеев. 1900-1930 Часть III".

Где: в Центре Гейдара Алиева

Когда: до 5 мая. Часы работы: будни - с 11:00 до 19:00, выходные - с 11:00 до 18:00. Вход платный.

Экспозиция представлена из уникальных авангардных коллекций, собранных в региональных музеях 17 городов России. 60 произведений таких признанных классиков авангарда как Каземир Малевич, Василий Кандинский, Александр Родченко, Владимир Татлин, Александра Экстер, Марк Шагал, а так же не столь известных мастеров - Виктора Барта, Алексея Грищенко, Алексея Моргунова, Сергея Романовича, Павла Мансурова и многих других, внесших значимый вклад в историю авангардного искусства.

Экспозиция объединяет в себе представленные в 2016 и 2017 годах в Москве экспонаты выставок "До востребования. Часть I" и "До востребования. Часть II" и охватывает период зарождения русского авангардизма в начале 1900-х годов и его регресс в 1930-е годы. Главная идея проекта - представить хранящиеся в коллекциях региональных музеев России произведения известных и менее известных художников-авангардистов, а также продемонстрировать основные стили русского искусства в первые тридцать лет 20 века.

Выставка, куратором которой выступает историк искусства, автор цикла монографий и изданий о русском авангардизме Андрей Сарабьянов, организовывается в рамках сотрудничества Еврейского музея и центра толерантности и Московского музея современного искусства.

Ф. Агаларова

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