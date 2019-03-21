Звезды с «неидеальными» фигурами, которым это не мешает - ФОТО

Если ты все еще стесняешься яркого макияжа и сексуальных нарядов, опасаясь подчеркнуть лишнее, - бери пример с этих знаменитостей!

Эшли Грэм

Сегодня Эшли Грэм - самая востребованная в мире модель plus size. Она неоднократно появлялась на страницах Vogue, Harper's Bazaar, Cosmopolitan и другого глянца. Девушка стала первой "моделью с формами", появившейся на обложке журнала Sports Illustrated. Такого успеха Эшли смогла добиться, когда избавилась от комплексов и неуверенности в себе.

Хлоя Морец

Хлоя Грейс Морец покорила немало зрителей. Большую роль в популярности актрисы сыграл ее типаж: милое детское лицо и миниатюрная фигура. Несмотря на широкие плечи, полноватые руки и склонность к набору веса, она не только снимается в фильмах, но и появляется на обложках глянцевых журналов.

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет выступает против пластики, диет и модельных стандартов. Актриса даже запрещает обрабатывать свои снимки в фотошопе. Кейт хочет научить женщин любить себя. "Я не собираюсь тратить драгоценное время на заботы о размерах своей задницы. Это просто смешно. Жизнь одна и очень короткая - столько всего надо успеть!" - сказала Кейт в одном из интервью.

Эмилия Кларк

В 2015 году Эмилию Кларк признали самой сексуальной женщиной в мире по версии Esquire. Полноватые руки и ноги, рост 157 сантиметров и отсутствие модельных параметров не помешали красавице добиться почетного статуса. Актриса обожает вкусняшки и призывает всех любить свое тело независимо от размера одежды.

Адель

Своим примером Адель доказывает: необязательно быть худой, чтобы достичь мировой славы и признания. Ее голос покорил мир, а нападки со стороны критиков никогда не задевали девушку. Посидеть в кафе с друзьями для певицы важнее, чем сходить в тренажерный зал.

Н. Гасымова

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