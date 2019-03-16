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16 марта 2019 11:00

Миниатюрные татуировки со знаками Зодиака - ФОТО

Для тех, кто верит в астрологию и давно хочет сделать маленькую татуировку, предлагаем оригинальное решение. В моде миниатюрные рисунки на теле в виде знаков Зодиака. Причем это могут быть не только символы, которыми в астрологии обозначают, например, Деву, Тельца или Скорпиона, но и схематичные изображения созвездий, под которым вы родились.

Овен

  

  

Телец

  

  

Близнецы

  

  

Рак

  

  

Лев

  

  

Дева

  

  

Весы

  

  

Скорпион

  

  

Стрелец

  

  

Козерог

  

  

Водолей

  

  

Рыбы

  

Н. Гасымова       

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