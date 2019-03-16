Миниатюрные татуировки со знаками Зодиака - ФОТО

Для тех, кто верит в астрологию и давно хочет сделать маленькую татуировку, предлагаем оригинальное решение. В моде миниатюрные рисунки на теле в виде знаков Зодиака. Причем это могут быть не только символы, которыми в астрологии обозначают, например, Деву, Тельца или Скорпиона, но и схематичные изображения созвездий, под которым вы родились.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

Н. Гасымова

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