5 сериалов, которые можно посмотреть в праздничные дни - ФОТО

Впереди длинные каникулы и нужно запастись интересными сериалами, чтобы домашний отдых в дни Новруза был еще уютнее.

Представляем несколько новых и классных историй, от которых будет трудно оторваться.

МАФИЯ УБИВАЕТ ТОЛЬКО ЛЕТОМ

Сюжет этого жизнеутверждающего итальянского сериала построен вокруг истории простой семьи из Палермо, пытающейся дружить, любить и сводить концы с концами на фоне расцвета сицилийской мафии 70-х. Повествование ведется от лица самого младшего члена семьи, 10-летнего Сальваторе, который с детской непосредственностью смотрит на мир и задает вопросы о его устройстве себе и окружающим взрослым.

УБИВАЯ ЕВУ

Ничто не может заинтересовать женщину больше, чем другая женщина. Наемная убийца Вилланель и идущая по ее следу скромная сотрудница MI5 Ева Поластри с этим охотно согласились бы. История их противостояния, описанная Люком Дженнингсом в романах "Кодовое имя: Вилланель", легла в основу сюжета остроумного и тонкого сериала, который придется по душе ценителям британских детективов.

ГЕРМАНИЯ 86

"Германия 86" - вторая часть популярного немецкого сериала "Германия 83", посвященного противостоянию Востока и Запада во времена Холодной войны (если вы не смотрели его, советуем добавить еще один пункт в этот список). География повествования в новом сезоне расширилась и включила Африку и Ближний Восток - любителям новой истории и "шпионских" страстей будет интересно.

ХОРОШАЯ БОРЬБА

Спин-офф некогда рейтингового сериала "Хорошая жена", закрытого после ухода исполнительницы главной роли Джулианы Моргулис, не растерял ни грамма пороха. В центре сюжета - приключения молодой стажерки Майи Ранделл (звезда "Игры Престолов" Роуз Лесли) и уже полюбившейся зрителям адвокатессы Дианы Локхарт в суровом мужском мире американского бизнеса.

ПРЕССА

Напряженная история в духе "Службы новостей" от создателей "Доктора Фостера" и "Доктора Кто". В основе сюжета - будни двух СМИ, либерального The Herald и консервативного The Post. Главные роли в "Прессе" исполнили Бен Чаплин, Шарлотта Райли, Приянга Бёрфорд, Аль Уивер и Дэвид Суше.

Н. Гасымова

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