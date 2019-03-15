6 принципов буддизма, способных изменить вашу жизнь

1. Осознанное потребление.

Будьте осторожны в том, чем вы кормите свое тело, и благодарными за питательность полезной еды.

Хорошенько взвесьте все за и против, прежде чем покупать какие-то материальные блага. Спросите себя, действительно ли вы в них нуждаетесь, или же это мимолетное желание. Сделайте несколько глубоких вдохов и посмотрите, поможет ли это вам успокоиться.

Обратите внимание на то, какую информацию обрабатывает ваш мозг.

2. Остановитесь. Вдохните. Слушайте.

Внимательно следите за тем, что вы говорите. Если вам приходится выступать на собрании или принимать активное участие в разговоре, переведите дух и подумайте, что будет нести слушателям ваша речь: вред или любовь?

Сделайте глубокий вдох перед тем, как войти в дом, офис или школьные двери. Сначала необходимо ознакомиться с текущим положением дел, а уже затем понять, насколько это вас устраивает. Это будет намного продуктивнее, чем просто убежать или избегать мест и ситуаций, которые вызывают у нас неприятные ощущения или стресс.

Слушайте людей, которые вас окружают. Если мы будем разговаривать с кем-то и слушать, что говорят они, это может положить начало взаимной симпатии, пониманию и терпимости.

3. Будьте признательными.

Обращайте внимание на то, что у вас уже есть. Постоянное выражение чувства признательности приводит к большему удовлетворению от жизни и осознанию того, что ваша жизнь это нечто большее, чем обычная история одного человека.

Будьте одинаково признательными как за открывающиеся перед вами возможности, так и за выпавшие на вашу судьбу испытания. Такой подход - это вовсе не отрицание жизненных трудностей. Все мы живем в непростые времена, и вам уже, несомненно, приходилось сталкиваться с проблемами, неопределенностью и разочарованиями.

Однако, то понимание, которое приходит через признательность, освобождает вас от путаницы и зацикленности на позитивных и негативных аспектах жизни, позволяя просто наслаждаться каждым ее мгновением.

Несите в мир радость, а не делитесь с ним своими плохими эмоциями. Научитесь радоваться чужим успехам и удаче, и сами будете счастливыми. А еще это лучшее лекарство от зависти.

4. Будьте добрыми и сострадательными.

Ищите тех, кому нужна помощь, и оказывайте ее, самоотверженно пытаясь облегчить чужие страдания.

Учитывайте чужую точку зрения и наблюдайте при этом за своим поведением. Если вам сложно сострадать и терпеливо выслушать его до конца, то это наверняка потому, что вы неспособны остановиться и прислушаться даже к крику своего собственного сердца.

Трудитесь во имя мира как внешне, так и внутри себя. Что бы ни чувствовали, это имеет свою причину. И не важно, осознаете вы эту причину или нет, что, впрочем, вовсе не мешает просто смириться со своими чувствами.

5. Будьте мудрыми.

Воспитайте в себе пытливый ум (другими словами - любопытство). Знания помогают лучше решать свои проблемы и давать эффективные советы окружающим. Превращаясь в мудрость, они в итоге делают человека счастливым.

Будьте открытыми для всего, что появляется в вашей жизни. Разум может сосредоточиться на самых разных вещах: прошлом, настоящем, будущем, абстрактных понятиях, анализе проблем и т.д. Каждая наша мысль играет свою важную роль.

Постарайтесь сделать так, чтобы осознанность текущего момента стала вашим приоритетом. Развивайте свои способности проникаться окружающими вас звуками, пейзажами, физическими ощущениями, мыслями и эмоциями.

6. Примите необходимость постоянных перемен.

Непостоянство и перемены являются неотъемлемой частью человеческой жизни. Реально только настоящее, как результат нашего прошлого и всех предыдущих действий. Из-за своего невежества простые умы превращают их в часть реального мира, хотя на самом деле они таковыми не являются.

Н. Гасымова

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