5 ошибок, которые вы совершаете, когда красите губы - ФОТО

Популярная актриса Скарлетт Йоханссон убеждена, что в тюбике с помадой заключено волшебство. Всего одна деталь - ярко накрашенные губы - может стать ключевым поворотом в вашей личной истории.

Lady.Day.Az представляет 5 самых распространенных ошибок, которых следует избегать:

НЕДОСТАТОЧНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Большинство современных помад содержат увлажняющие вещества, а некоторые продукты могут служить полноценным бальзамом для губ. Но все же дополнительное увлажнение никогда не повредит - особенно в холодное время года или в офисе с работающими кондиционерами, иссушающими воздух. Подсказка от профессионалов: нанесите на губы плотный слой бальзама, подождите две минуты, промокните губы салфеткой и только потом приступайте к макияжу губ.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПИЛИНГОМ

Ни одна помада не ляжет ровно на недостаточно отшелушенные губы, особенно если она - матовая. Возьмите за правило проводить массаж губ каждый вечер - с помощью очень мягкой зубной щетки, полотенца, спонжа конняку, специального пилинга для губ или, если вы предпочитаете DIY-продукты (от английского "do it yourself"), засахаренного меда. Массируйте мягко, стараясь не повредить нежную кожу, а после нанесите бальзам или маску.

КАРАНДАШ НЕПРАВИЛЬНОГО ЦВЕТА

Привет из 1990-х, когда губы, обведенные по контуру темным карандашом, были таким же привычном делом, как леггинсы с лайкрой и залакированная челка. Удивительно, что этот атавизм все еще встречается, хотя худший makeup-провал сложно представить. Запомните, в случае с карандашом для губ возможны только два варианта: 1) бесцветный или нюд для обозначения границ или для того, чтобы сделать губы визуально пухлее; 2) в тон помады. Чтобы не ошибиться с оттенком, выбирайте продукты одной марки и обязательно берите с собой помаду, когда идете в магазин за карандашом.

ОТСУТСТВИЕ БАЗЫ

Многие пренебрегают базовым слоем, предпочитая наносить помаду на "голые" губы, - и зря. Некоторых неприятных моментов, вроде красных пятен на зубах и помадных "стрелок", оставленных волосами, прилипшими к губам, база помогает избежать. Служить ею могут как специальные продукты, так и обычная выравнивающая база для лица, bb-крем, минеральная пудра или даже сама помада. Для этого ее нужно нанести в несколько слоев: накрасили, промокнули салфеткой, снова нанесли, еще раз поцеловали салфетку... Кстати, в таком виде помада не сотрется после первой чашки чая, превратившись практически в водостойкую.

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ

Не важно, красите ли вы губы непосредственно помадой, или кисточкой, или пальцем, всегда начинайте из центра, самой широкой его части, и затем переходите к краям. Так вы точно нанесете makeup-продукт ровно и макияж не придется корректировать.

Х. Зейналова

