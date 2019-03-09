Учимся радоваться жизни - 5 действенных способов на каждый день

За один день нельзя изменить жизнь. Но за один день можно изменить мысли, которые изменят твою жизнь!

Делимся способами, с помощью которых ты научишься получать радость и удовольствие от жизни. Если ты будешь находить в своих поступках позитивное ежедневно, тебе не будут страшны неприятности.

Занимайся любимым делом

Любимое хобби поможет тебе отвлечься от проблем. Ты будешь видеть результат своих стараний и радоваться происходящему. Если у тебя есть то, чем ты хочешь заниматься, то у тебя обязательно найдутся на это силы. Помни, там где есть силы, там есть и энергия на воплощение своей мечты.

Мысли позитивно

Если у тебя возникла неприятная ситуация, то найди в себе силы и посмотри на нее с другого ракурса. Вынеси из нее полезные уроки, а также проанализируй ошибки. Помни, каждый из нас учится на своих ошибках. И этого не стоит бояться. Отпусти неприятность и с улыбкой встречай новые события.

Не забывай об отдыхе

Позволь себе не думать ни о каких заботах. Перестань быть ответственной и важной, просто ощути себя частью жизни здесь и сейчас. Если тебе тяжело, возьми отгул на работе или вовсе уйди в отпуск. Позволь себе расслабиться - привести свои мысли в порядок.

Люби себя

Никогда не думай о себе плохо. Каждый день радуйся своим маленьким или большим успехам, хвали себя за проделанную работу. Например, заведи блокнот и записывай в него 3-4 (а может и больше) дел, которые оказались удачными за день. Со временем ты увидишь результат своей работы. Ты начнешь больше верить в свои силы и стремиться к новым победам.

Действуй спонтанно

Проживая каждый день "по плану", заранее зная, что ждет нас сейчас или через несколько дней, мы постепенно теряем интерес к жизни. Чтобы окончательно не утонуть в этой рутине, перестань действовать по привычке, а доверься своей интуиции. По мнению психологов, именно интуитивные решения оказываются самыми верными.

Н. Гасымова

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