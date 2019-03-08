Какие букеты стоит дарить разным знакам Зодиака?

Рассказываем, что дарить разным знакам Зодиака:

ОВЕН

Импульсивный и холерический темперамент представителей знака Овен позволяет этим людям упорно добиваться своих целей. Благодаря огненному Марсу (воля), который отвечает за их неуемную энергию, оптимизм и решительность, Овны являются прирожденными лидерами, которые с успехом преодолевают жизненные трудности, сохраняя при этом удивительное чувство собственного достоинства. Астрологи рекомендуют Овнам быть менее импульсивными, контролировать свою вспыльчивость и склонность к преувеличениям. Идеальный букет для Овна состоит из таких цветов, как: ветви оливкового дерева, мак, дрок и боярышник. Они помогут выразить лучшие качества Овна и снизят излишнюю горячность Марса.

ТЕЛЕЦ

Приверженные к традициям и осмотрительные Тельцы, находящиеся под управлением планеты Венера (любовь и искусство), отличаются рассудительностью, потрясающей способностью к концентрации и добросовестностью. Упрямые по натуре, Тельцы знают, как добиться своего, при этом всегда ставя во главу угла качество жизни, эстетику и удовольствия. Астрологи рекомендуют Тельцам быть менее консервативными и пессимистичными, а также проявлять лучшие венерианские качества - умение заботиться, основательность и доброжелательность. Букет для Тельца, который поможет сбалансировать внутреннюю энергию, должен состоять из таких растений, как: бузина, сирень, лен и мирт.

БЛИЗНЕЦЫ

Удачное сочетание интеллекта, чувства юмора и интуиции, а также хорошее восприятие и наблюдательность позволяют Близнецам легко сходиться с совершенно разными людьми и поддерживать долгие дружеские отношения. Благодаря Меркурию (общение) представители этого знака всегда находятся в центре событий и легко проходят через все перипетии, ведь у Близнецов всегда есть у кого попросить совета. Астрологи рекомендуют главным меркурианцам гороскопа больше впитывать в себя информации, быть менее опрометчивыми в решениях и проявлять больше тепла к окружающим. Идеальным букетом для Близнецов станет такое сочетание цветов, как: вербена, жасмин, лавр и ветки ежевики.

РАК

Раки - главные романтики и интуиты гороскопа, находящиеся под управлением Луны (чувствительность, эмоциональность), отличаются богатой фантазией, хорошей адаптивностью и преданностью близким. Луна, которая традиционно наделяет Раков привязанностью к семье, дарит своим подопечным ответственность, жизнестойкость и заботливость. Такие негативные качества представителей этого знака, как обидчивость, самонадеянность и истеричность, сбалансирует букет из белоснежных лилий или пионов.

ЛЕВ

Благородные и снисходительные Львы, которыми руководит Солнце (самосознание, индивидуальность), отличаются решительностью, открытостью и самоуверенностью. Бесстрашные и трудолюбивые Львы могут похвастаться сильной работоспособностью во всех сферах своей жизни, что делает их отличными друзьями, семьянинами и коллегами. Астрологи рекомендуют быть менее дерзкими и высокомерными, а также держать под контролем тщеславие и зазнайство. Идеальный букет для Львов, который поможет выразить лучшие качества этого знака, состоит из анемонов, шафрана, лаванды и омелы.

ДЕВА

Методичные и исполнительные Девы, которыми управляют Прозерпина и Меркурий, считаются самыми старательными и усердными представителями Зодиака. Цепкая память и острый ум позволяют Девам педантично двигаться к цели, а исполнительские способности делают их лучшими организаторами и глубокомысленными управленцами. Главный совет для Дев - быть менее критичными и прагматичными, меньше циклиться на мелочах и обидах. Для гармонизации энергии астрологи рекомендуют Девам букет, состоящий из гладиолусов, незабудок и тысячелистника.

ВЕСЫ

Главные дипломаты гороскопа - Весы - отличаются повышенной тактичностью, легкостью в общении, тягой к прекрасному и благородством. Стремление к компромиссам, дружелюбие и романтизм позволяют Весам создавать гармонию в любых сферах жизни, легко лавируя между работой, семьей и личными увлечениями. Астрологи советуют Весам работать над своей низкой самооценкой и силой воли, а также быть менее оторванными от реальности. Чтобы добавить больше баланса в свою жизнь, Весам рекомендуют такие цветы, как: белые розы, фиалки и гиацинты.

СКОРПИОН

Решительные и выдержанные представители этого знака отличаются выраженным чувством собственного достоинства, величавостью и внутренним самоконтролем. Этот знак Зодиака - символ птицы феникс, которая уничтожает и воскрешает себя из пепла, что отражается в характере этих людей. Плутон, управляющий Скорпионами, награждает своих подопечных сильнейшей проницательностью, скрытностью, манипулятивными навыками и ярким воображением. Астрологи рекомендуют Скорпионам держать под контролем свою раздражительность, а также быть менее корыстными и подозрительными. Проявить лучшие качества своего знака поможет букет с вереском и полевым шалфеем.

СТРЕЛЕЦ

Добросовестные и самоуверенные Стрельцы находятся под управлением Юпитера - самой благодетельной планеты гороскопа. Она наделяет представителей этого знака стремлением к независимости и свободе, щедростью, умением управлять, а также жизнерадостным и справедливым нравом. Стрельцам следует быть менее властными, а также контролировать свою тягу к развлечениям и удовольствиям. Идеальный букет для Стрельца состоит из мальвы и красных роз.

КОЗЕРОГ

Выносливые и независимые Козероги считаются самыми усердными людьми в гороскопе, а всему виной - Сатурн, под управлением которого находятся представители этого знака. Планета дисциплины, самоконтроля и трудолюбия наделяет своих подопечных самостоятельностью, выдержкой и ответственностью. Астрологи рекомендуют Козерогам держать под контролем свой эгоизм, недоверчивость и самокритичность. Помочь проявить лучшие качества своего знака могут такие растения и цветы, как черный мак, белладонна, ветки сосны и пихты.

ВОДОЛЕЙ

Прогрессивные, революционные и независимые Водолеи считаются главными оригиналами гороскопа. Этих людей отличает сильная впечатлительность, восприимчивость и идейность, за которую отвечает экстравагантный Уран. Планета дарит Водолеям самоуверенность, огромный энергетический потенциал на реализацию фантазий и жажду жизни. Ураническим людям рекомендуется быть менее импульсивными, радикальными и ленивыми, а в остальном они считаются любимцами фортуны. Идеальный букет для Водолеев состоит из веток мимозы.

РЫБЫ

Спокойные, красноречивые и миролюбивые Рыбы являются главными фантазерами гороскопа, за что отвечает мечтательный и поэтичный Нептун. Планета, которая управляет сновидениями и глубинными эмоциями, наделяет Рыб невероятной духовностью, моралью и впечатлительностью. Эти люди всегда стремятся ко всему возвышенному, а также любят уединение, хотя невероятно привязаны к семье и любимым людям. Астрологи рекомендуют быть Рыбам менее пассивными и скептичными, а также проявлять в характере больше надежности и практичности. Букет для представителей этого знака должен состоять из папоротника, подсолнухов и диких роз.

Н. Гасымова

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