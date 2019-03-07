7 марта 2019

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7 марта 2019 13:25

«Любовь и Смерть» португальского художника в Баку - КультГид Lady.Day.Az

Где: в Капельхаусе (ул. 28 мая, 35)

Когда: 9 марта в 19:00 - открытие выставки. Вход свободный.

Известный португальский художник Васко Араужо работает с видео, скульптурой и живописью. Он передает свои сообщения, которые, как правило, сосредоточены на вопросах власти и идентичности в истории и культуре.

Центральная часть первой персональной выставки Васко Араужо в Азербайджане - видео-работа "Liebestod. Любовь и Смерть", в которой рассказывается о романтической любви, страсти и невозможности счастья двух влюбленных. Эти темы анализируются через призму психоанализа посредством интервью специалистов из Азербайджана и Германии. В интервью они изучают и сравнивают сюжеты этих двух опер и отвечают на поставленные художником вопросы об определении любви, проекции трудностей главных героев на современные условия, а также делятся профессиональными советами о том, как следует действовать, когда иллюзия сталкивается с реальностью. В сочетании с глубокой лирикой, пронзительной музыкой и зловещими ночными пейзажами старинных кладбищ, заброшенных замков и девственных лесов эти интервью погружают зрителя в размышления о том, является ли смерть единственным спасением для вечной любви.

Куратор выставки - Асли Самедова.

Выставка продлится до 4 апреля. Часы работы: среда-воскресенье, с 13:00 до 19:00. Вход свободный.

Ф. Агаларова

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