9 финансовых ошибок, которые чаще всего допускают женщины - ФОТО

Так уж устроены женщины, что реагируют на деньги немного иначе, чем мужчины. Мы заметили несколько различий в том, как тратят деньги те и другие, и выяснили, как предотвратить ошибки.

Перекладывание всех финансовых вопросов на мужчину

Зачастую с самого детства мы убеждены, что женщина - хранительница очага, ласковая, добрая, занимающаяся воспитанием детей, а мужчина, в свою очередь, - добытчик. Мудрая женщина не забывает обо всем этом, но в то же время создает "задел" на будущее, занимается самообразoванием, чтобы не потерять себя как специалиста, потому что единственный источник дохода в семье - это рискованно.

Неопределенность цели

Богатство - это победа в игре, а не участие. Мужчины в этом плане более успешны, потому что играют до победного и не утешаются лишь участием. Поставьте себе цель, определите ее денежный эквивалент и идите до конца.

Недоверие своей интуиции

Немаловажным в достижении целей по финансовой независимости является доверие своей интуиции - это то, что у нас развито лучше, чем у мужчин. Умная женщина доверяет своей интуиции, прислушивается к ней, использует это преимущество во благо.

Безразличие к своему будущему и здоровью

Пока вы молоды и у вас ничего не болит, трудно заставить себя бережнее относиться к своему здоровью. Но наш организм - это главный актив, и инвестировать в него очень важно. Вовремя ходить к врачу, посещать спортзал, не тратить нервы попусту. Просто чтобы потом не отдать за лечение какой-нибудь запущенной болячки в десять раз больше, чем нужно было в самом начале.

Отсутствие собственных накоплений

Каждая женщина должна быть уверена, что не останется у разбитого корыта, что бы ни произошло в ее жизни. Это обеспечивает ей чувство независимости и уверенности в себе. Хранение денег в банке на пополняемом вкладе с возможностью частичного снятия без потери процентов - отличная идея. Минимально необходимая заначка - ваши обычные ежемесячные расходы, умноженные на три.

Импульсивные покупки для поднятия настроения

А это типично женская ошибка. Совершая шопинг, чтобы развеять скуку или поднять настроение, женщины нередко уходят за кредитный лимит. Самый простой способ этого избежать - составлять список покупок и установить определенную сумму расходов, прежде чем идти в магазин, а также найти себе другое занятие по душе, которое снимало бы стресс.

Трата денег ради экономии

Еще одна ошибка: покупать то, что только кажется нужным, а на деле отправляется в мусор. Обычно больше денег тратится на распродажах, поэтому использовать их нужно с умом.

Отсутствие сбережений

Простой пример: если в возрасте 25 лет вы будете откладывать по $100 под 8% годовых, то к 55 годам вы будете иметь на счету $146 000,04.

Чем раньше подумать о цели, тем меньше потребуются инвестиции и тем меньше будет нагрузка на бюджет.

Обращение за помощью к подругам в финансовом вопросе

Это одна из самых распространенных женских ошибок. У каждого своя уникальная ситуация, поэтому умная женщина всегда будет подбирать финансовые решения под себя и ни в коем случае не как у подружек. Ну а если ей понадобится помощь, то она обратится к профессионалу в этой сфере, который поможет решить ее вопросы.

Н. Гасымова

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