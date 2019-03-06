Выкиньте лишнее из дома и мыслей - Общие принципы уборки

В преддверии праздника Новруз по традиции все ненужные вещи из дома выносятся. Представляем общие принципы расхламления дома, которые помогут вам встретить праздник в полной готовности и очистить не только помещение, но и дух.

Когда дом содержится в чистоте и порядке, то и разум приходит в порядок, и дела налаживаются. Если разобраться со старыми ботинками, можно сменить прическу, работу, квартиру или по-другому взглянуть на то, что есть.

Чтобы освободиться от завалов в доме, нужно быть решительным и безжалостным, а также четко осознавать, для чего это делаешь. Держи в голове следующее:

Прежде чем купить что-то новое, избавься от чего-то старого.

Если вещь не пригодилась в течение года-двух, она не понадобится уже никогда.

Спроси себя: ты оставляешь эту вещь, потому что она делает тебя счастливым или потому что ее просто нужно оставить? Если последнее, то пора выкинуть сломанный тамагочи в мусор.

Твои воспоминания - это не физические объекты. Избавиться от старой треснувшей вазы бабушки не значит избавиться от воспоминаний о том, какой замечательной была твоя бабушка.

Если непонятно, стоит ли выбрасывать какие-то вещи, спрячь их куда-нибудь на месяц. То, что за это время понадобится, можно оставить, остальное - в мусорное ведро. Не обязательно нести все на свалку. Наверняка будут совсем новые вещи, которые ни разу не были использованы или надеты. Раздай их или отдай на благотворительность.

Начни с одежды и обуви. Оставляя старые вещи на всякий случай, ты допускаешь, что этот случай настанет и придется ходить, например, в потертых штанах. Таким образом, развиваешь в себе философию бедности, думая, что не сможешь покупать новые вещи, а будешь вынужден носить старые, немодные, предварительно подлатав их.

Все старое и поношенное, с пятнами, дырочками - в мусор. Каждая старая вещь - это, по сути, нереализованные мечты и планы. Чем меньше ты оставишь вещей, тем скорее гардероб пополнится новыми. Важно иметь в своем гардеробе по-настоящему любимые вещи. Любимые вещи придают уверенности в себе: они и сидят на тебе как-то иначе, и чувствуешь себя в них как-то особенно - и это ощущение передается всем окружающим.

Вещи, при ношении которых испытываешь физический дискомфорт или с которыми связаны неприятные воспоминания, должны быть безжалостно изгнаны. В целом держите шкаф в порядке: развесьте одежду по цвету или по стилю, не оставляйте одежду повешенной на спинки стульев, вовремя отправляйте в стирку грязную.

Не стоит удивляться, что осуществлению планов все время что-то мешает. Оглянись, сколько хлама тебя окружает, мешая циркуляции твоих идей. Когда дом заполнен вещами, которые ты любишь или которыми часто пользуешься, они заряжают энергией. А завалы, с другой стороны, оказывают сильное отрицательное влияние.

В первую очередь мусорный бак должна "осчастливить" надколотая и треснувшая посуда и зеркала с какими-то дефектами. Сломанные электроприборы - починить или выкинуть. Изгнанию подлежат книги, которые были куплены случайно и которыми никогда не пользовались. В конечном итоге должен остаться набор книг, которые будут отражать тебя сегодняшнего и такого, каким хочешь быть завтра.

Всегда возникает искушение отложить на потом устаревшие или требующие починки вещи. Но это все равно что откладывать на потом счастье и гармонию в доме. Максимальный срок службы кровати или дивана (как минимум матраца) - 10 лет, подушки - 3 года.

Поддерживай дома безупречную чистоту. Пусть он выглядит настолько мило и приятно, насколько вам позволяют ваши средства. Заботливо готовь даже самую простую пищу и накрывай стол с таким вкусом, на который только способен. Чувства при покупке новой вещи будут влиять на самочувствие, когда эта вещь окажется в твоем доме. Покупай только то, что идеально, а не просто симпатично.

Необходимо постоянно что-то менять в доме, переставлять мебель, стирать пыль. Пусть вещи знают, что их не забыли. Не будь хомяком: если прятать все, что можно, в норку, постепенно вещи забьют все поры дома и тебе самому станет сложно дышать в собственной комнате.

Н. Гасымова

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