10 вариантов подарка на 8 Марта в Баку - ФОТО

До 8 марта осталось несколько дней, и если вы еще не решились с подарком, то Lady.Day.Az вам поможет.

Цветы женщинам дарят в любое время года, по любому случаю и без случая. А уж не вручить представительнице прекрасного пола букет ярких цветов или же домашнее растение, которое еще долго будет хранить память об этом дне было бы стыдно. В Garden Shop всегда большой выбор букетов и домашних растений. Ну а если вы собираетесь купить цветы для большой компании, то знайте, если вы приобретете цветов на большую сумму (более 350 AZN), то для вас будет действовать скидка.

А еще женщины очень любят украшения. И их как и цветы также можно дарить при любом случае.

Бижутерию по очень доступным ценам можете посмотреть на странице Gumam Collection, тем более что сейчас на товары есть 10% скидка.

Если же объект вашего внимания любит необычные украшения, то смело можете дарить ей изделия ручной работы Medusa Crafts. Автор украшений, кстати, также объявила 20% скидки на все изделия в наличии в честь Международного женского дня.

Новый бренд ювелирных изделий Renara_accessorise тоже может стать отличным решением для подарка. Необычные и стильные украшения Ренары Шамсиевой, на которые она объявила 10% скидку, пойдут и для подарка иностранным друзьям, так как после сережек в теме знаков Зодиака Ренара стала создавать работы, хранящие в себе волны Каспия и образ Девичьей башни.

Кялагаи же отличный подарок не только для иностранцев, но и для местных жительниц. Тем более весной платок девушкам будет как нельзя кстати. Их можете приобрести у отечественного бренда Menzer Hajiyeva.

Еще один местный бренд, который порадует вас приемлемыми ценами, а предмет вашего обожания удобством и яркостью - пижамы от Yukhulu.

Но для тех, кто состоит в очень близких отношениях отметим, что ваучер на продукцию бренда изысканного нижнего белья Rosemary Intimate Things порадует вашу спутницу жизни возможностью приобрести продукцию бренда на 30, 50, 70 AZN.

Если по каким-либо причинам превратить жизнь девушки в любовный роман вы не способны, то подарить ей книгу, которая унесет ее в мир грез. Книги можно приобрести в good_books_baku за 7AZN.

Любительницам уюта и домашних посиделок подарок можете выбрать на странице For Home & Soul. Тем более что 7-го марта они объявят специальные цены на свои товары.

А открыточки от Handmade Cards & Gifts, цены на которые начинаются от 5 AZN, станут отличным дополнением к сюрпризу.

Куда пойти в этот день мы уже писали. Но добавим, что в Barfly Social Hub дам 8 марта будут встречать розами и бесплатными напитками.

Ф. Агаларова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook