12 подарков на 8 Марта, за которые вам не будет стыдно - ФОТО

Интересные подарки, которые точно понравятся.

1. Блокноты для творчества

Прекрасный подарок для девушек всех возрастов. Причём как для тех, кто любит рисовать, так и для тех, кто никогда не брал в руки карандаш или кисть. Выбор большой: есть антистресс-раскраски, обучающие и мотивирующие блокноты.

2. Коробочка с косметикой

Этот подарок актуален в любой праздник. Тем более что к 8 Марта обычно готовят специальный тематический набор.

3. Набор для ухода за волосами

Весной девушки перестают носить шапки. Значит, волосы должны выглядеть идеально. Такой набор придаёт волосам гладкость, делает их послушными и блестящими.

4. Фитбол

Полезный подарок, который поможет поддерживать форму в домашних условиях. Такой гимнастический мяч можно использовать для упражнений на ягодицы, пресс и спину. Он подходит для занятий йогой, пилатесом, исправления осанки.

5. Нижнее бельё

Красивое нижнее бельё никогда не будет лишним в гардеробе. Постарайтесь выбрать качественный комплект из приятной ткани. Чёрное бельё подчёркивает фигуру и выглядит элегантно.

6. Колье

Подвеска или колье в нежных цветах - вариант, с которым почти невозможно ошибиться. К тому же, когда покупаешь такое украшение, не нужно гадать с размером.

7. Коробка сладостей

В детстве каждый из нас отдал бы за такой подарок многое. А каждая женщина - это маленький ребёнок.

8. Гейзерная кофеварка

Хороший подарок для девушек, не представляющих утро без чашечки кофе. В нижнюю ёмкость наливается вода, а сверху ставится сеточка с молотым кофе. Вода, доведённая до кипения, поднимается сквозь кофе в верхнюю ёмкость. В результате получается крепкий, насыщенный напиток, который отлично бодрит с утра.

9. Подарочный набор дорогой косметики

Часто девушка мечтает попробовать какую-то натуральную косметику известного бренда, но откладывает дорогое удовольствие на потом: всегда есть более важные траты. Поэтому можно подарить девушке на 8 Марта что-то такое, что она себе никогда не позволит.

10. Электронная книга

Для любительниц чтения нет лучшего подарка, чем электронная книга. Эта модель имеет небольшой вес, её легко носить с собой. Благодаря встроенной подсветке можно читать в любых условиях. Ёмкость батареи рассчитана на 8 000 страниц. Значит, можно забыть о зарядке на пару месяцев.

11. Фитнес-трекер

Полезный гаджет для любительниц спорта. Выбирая фитнес-трекер, обратите внимание на нужные функции. Если девушка часто посещает бассейн, обязательна водонепроницаемость. Если много ходит, полезным будет подсчёт шагов. Занимается в фитнес-клубе - подсчёт калорий, контроль пульса. Если ей нужно быть постоянно на связи - уведомления о сообщениях и звонках.

12. Смартфон

Отличный подарок, если телефон девушки необходимо обновить.

Н. Гасымова

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