27 февраля 2019

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Женщины в Баку устроят массовый велопробег 8 марта

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Женщины в Баку устроят массовый велопробег 8 марта
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27 февраля 2019 02:21

Женщины в Баку устроят массовый велопробег 8 марта

8 марта, в Международный женский день, жительницы и гостьи столицы примут участие в массовом велопробеге.

Как сообщает Day.Az, велопробег организован "Velo Təlim Səhərlə" и молодежным объединением "Təbiət Dostları".

Цель мероприятия - популяризировать экологичный транспорт - велосипед и сделать возможным передвижение женщин в городе именно с помощью этого вида транспорта.

Отметим, что в велопробеге могут принять участие только женщины.

Старт будет дан в 12:00. Место сбора - площадь Азадлыг. 

Н. Гасымова       

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