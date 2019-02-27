Женщины в Баку устроят массовый велопробег 8 марта

8 марта, в Международный женский день, жительницы и гостьи столицы примут участие в массовом велопробеге.

Как сообщает Day.Az, велопробег организован "Velo Təlim Səhərlə" и молодежным объединением "Təbiət Dostları".

Цель мероприятия - популяризировать экологичный транспорт - велосипед и сделать возможным передвижение женщин в городе именно с помощью этого вида транспорта.

Отметим, что в велопробеге могут принять участие только женщины.

Старт будет дан в 12:00. Место сбора - площадь Азадлыг.

Н. Гасымова

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