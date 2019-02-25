5 культурных мероприятий в честь 8 марта - КультГид Lady.Day.Az

Женщины - истинные ценители искусства. Зная это, культурные площадки столицы подготовили для них лучшие подарки - возможность прикоснуться к прекрасному.

Lady.Day.Az собрал 5 мероприятий, билеты на которые вам лучше купить заранее.

Балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского

Где: в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

Когда: 6 марта в 19:00. Цена билетов - 11- 16 AZN.

Один из самых востребованных и любимых зрителями спектаклей "Лебединое озеро" в этот день будет посвящен Международному женскому празднику 8 марта.

В главных партиях выступят ведущие солисты балетной труппы Аян Эйвазова (партия Одетты-Одиллии), заслуженные артисты республики Макар Ферштандт (партия принца Зигфрида) и Самир Самедов (партия Ротбарта). В спектакле также примут участие солисты балетной труппы заслуженная артистка республики Нигяр Ибрагимова, а также Джамиля Керимова, Эльмира Сулейманова, Сабина Гаджидадаш, Самира Мамедова, Лейла Нариманидзе, Диляра Мехтиева, Динара Ширинова, Камран Гурбанов и др.

Дирижировать балетом будет заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Премьера оперы "Пиковая дама" Петра Чайковского

Где: в Оперной студии Бакинской музыкальной академии

Когда: 8 и 11 марта в 19:00. Цена билетов 10-40 AZN

8 и 11 марта творческая команда Оперной студии БМА представит свой новый масштабный проект - премьеру "Пиковой дамы", одной из самых известных и загадочных опер Петра Ильича Чайковского.

"В опере П. И. Чайковского, написанной по повести А. С. Пушкина "Пиковая дама" (либретто М. И. Чайковского) мы исследуем тему человеческой одержимости. Нам интересно проследить, как маленькая незначительная деталь, мимоходом брошенная фраза, может в воспаленном сознании разрастись и подчинить себе все мысли и желания человека. Как эта одержимость шаг за шагом толкает его и его близких к пропасти", - сообщают организаторы.

Отметим, что специально для постановки оперы в Баку был приглашен российский режиссер Алексей Смирнов.

Концерт итальянского джазового музыканта Фабио Лепоре

Где: в Rotunda Jazz Hall The Landmark

Когда: 8 марта в 20:00. Цена билетов 40-60 AZN.

В Баку в честь Международного женского дня выступит со специальной программой талантливый итальянский музыкант, виртуоз, участник джазовых фестивалей, всемирно известный Фабио Лепоре.

Фабио Лепоре, один из самых выдающихся музыкантов Италии, который смог привлечь внимание к традиционной джазовой музыке, исполняемой на его родном языке, с ценными произведениями золотого века жанра вокального джаза. Его исполнение впечатляет не только любителей джаза, но и слушателей, ищущих оригинальность и особенность в традиционной музыке.

Организаторы отмечают, что с Фабио Лепоре подарит бакинским женщинам самый красивый праздничный вечер, полный любви и положительных эмоций.

Лекция Фуада Ахундова "Семь первых Женщин"

Где: в галерее Кичик ГалАрт, Ичеришехер

Когда: 8 марта в 19:00. Вход - 40 AZN. Лекция будет на английском языке.

Фуад Ахундов посвятит свой рассказ сложной и наполненной множеством преодолений, чинимых общественным мнением жизни ярких и неординарных Женщин-азербайджанок. Тех, кто не побоялся бросить своеобразный вызов вековому восприятию роли женщины в "системе" железных традиций. "Семь первых Женщин" раскроет жуткие факты культурно-богемной жизни дореволюционного Баку, репрессий, расстрела и изгнания связанных с именами семи первых женщин, рискнувших всем ради искусства и идеи.

Первая художница - Кейсар Кашиева, первая пианистка - Хадиджа Гаибова, первая оперная певица - Шовкет Мамедова, а также, первая балерина, первая азербайджанская женщина-скульптор, первая актриса, первая азербайджанка-капитан судна: женщины-творцы, женщины-созидательницы, совершившие революцию в общественном мировоззрении и послужившие переосмыслению новой роли и миссии женщины в мире твердых мужских правил.

Концерт отечественных эстрадных исполнителей

Где: Zuğulba Saray

Когда: 8 марта в 20:00. Подробности на странице мероприятия в Facebook

Для любительниц азербайджанской эстрадной музыки Zuğulba Saray в Международный женский день предлагает яркие выступления Тунзали Агаевой, Адалята Шукюрова, Мири Юсифа, Самира Багирова, Мананы Джапаридзе, Джейхуна (Jin), Бахрама G, Shur Trio и DJ CHINA.

Гостей также ждет изысканное меню, которое придётся по вкусу каждому гурману.

Или же можете пойти на концерт Сибель Джан в Бакинском конгресс-центре. Подробности на iticket.az.

Н. Гасымова

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