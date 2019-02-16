10 предметов, которые нельзя поднимать с земли

Не секрет, что каждая вещь, принадлежавшая человеку, впитывает его энергетику, а значит, таит в себе частичку его души. Причем далеко не всегда личные вещи впитывают в себя позитив. Предметы могут забирать негатив владельца, его боль, несчастья, неудачи и даже болезни. Более того, нередко через личные вещи на человека делают страшные заговоры, начиная от сглазов и порчи, а заканчивая родовыми проклятиями.

По этой причине, увидев на земле чью-то потерянную вещицу, ни в коем случае нельзя поднимать ее. Никто ведь не знает, какую энергетику таит в себе эта находка, и не наложена ли на нее негативная программа

Вот 10 предметов, которые лучше обходить стороной:

Старинные монеты

Прогуливаясь по улицам, всегда есть вероятность наткнуться на потерянную монету. Как правило, это обычная мелочь, участвующая в финансовом обороте государства и выпадающая из кошельков зазевавшихся владельцев. Но порой люди сталкиваются с поистине удивительными находками - старинными монетами, которыми люди расплачивались в прошлые века. Такие монеты вызывают желание поднять и забрать их себе, но делать это крайне опасно!

Украшения из драгоценных металлов

Как вы уже поняли, металлы очень хорошо впитывают энергию своего хозяина. В этом плане человек, который найдет на улице кольцо, брошь или цепочку, вместе с драгоценной находкой рискует заполучить и всевозможные несчастья бывшего владельца, а может быть даже его болезни.

Куклы и мягкие игрушки, сделанные своими руками

Взрослый человек не станет поднимать лежащую на улице куклу, а вот детишки обязательно поднимут такую находку и с радостью принесут ее домой. Не позволяйте детишкам этого делать, ведь безобидная кукла на деле может оказаться настоящим проклятием вашего дома. Мягкая игрушка или кукла, сделанная своими руками, могла появиться на свет как на забаву юным членам семьи, так и для того, чтобы очистить дом от нечисти.

В былые времена чтобы избавить дом от нечистой силы, хозяин собственными руками изготавливал фигурку человека, которую затем заговаривали и выбрасывали на перекрестке дорог.

Иголки, булавки и другие острые предметы

По словам эзотериков, в большинстве своем режущие и колющие предметы не потеряны владельцами, а именно выброшены. Дело в том, что всевозможные иголки и булавки вбирают в себя весь негатив дома и болезни его хозяев. "Очищая" такие жилища, медиумы и экстрасенсы часто советуют избавиться от острых предметов, да еще и делают на них заговор.

Подобные вещи нельзя поднимать с земли, и уж тем более нельзя брать с собой.

Ключи

Увидев на земле ключи, так и тянет поднять их, ведь кажется, тогда мы сможем найти хозяина и вернуть ему утерянную вещь. Вот только статистика говорит о том, что потерянные ключи находят своих владельцев лишь в 3% случаев. Но еще опаснее тот факт, что лежащие на улице ключи могут быть вовсе не потерянными, а выброшенными специально.

Браслеты

Браслеты были популярны во все времена. Сегодня же в продаже можно найти самые разнообразные браслеты, наиболее распространенные из которых - кожаные или матерчатые, сделанные своими руками. Здесь нужно понимать, что браслет - не обычное украшение. Это своеобразный оберег, который защищает хозяина от различного негатива, впитывая его в себя. В определенный момент браслет переполняется негативом, вследствие чего спадает с руки или рвется.

Зеркала

С зеркалами связано самое большое количество магических обрядов, причем, практика показывает, что большинство этих обрядов относятся к черной магии. Но даже если на зеркало не воздействовали эзотерики и оккультисты, этот предмет очень опасен. Находясь в хозяйском доме, зеркало становилось немым свидетелем всех событий, которые здесь происходили. На нем лежит печать, как радостных, так и горестных событий, происходящих с членами семьи.

Если зеркало оказалось выброшенным на улицу, его не только нельзя поднимать, в него опасно заглядывать. Ну и совсем уж не стоит поднимать разбитое зеркало с земли. И неважно было ли зеркало заговорено, и какую память хранит в себе. Человек, нашедший такой предмет, находится в опасности и может столкнуться с тяжелым недугом.

Расчески

Расческа - вещь личная, которой хозяин приводит в порядок волосы, а значит, она имеет прямое взаимодействие с энергетикой человека. Поэтому, зеваке, нашедшему такой предмет на улице и поднявшему его с земли, даже без магии предстоит ощутить на себе чужую негативную энергетику. И уж точно не стоит нести найденную расческу в дом, присваивать ее и пытаться использовать по назначению.

Часы

Часы - популярный в народе аксессуар, который нередко теряют, а значит обнаружить такую находку можно в любом месте и в любое время. При этом люди, занимающиеся черной магией, редко используют в своей работе часы, а потому опасаться порчи или проклятия от данной находки явно не стоит.

Но не все так безоблачно. Часы относятся к категории вещей, которые не следует поднимать с земли, ведь такой предмет, помимо энергетики своего хозяина, проникает и в его биополе. Поэтому, человек, надевший на себя подобную находку, рискует разрушить собственное биополе и получить болезни хозяина, от которых тот страдал в период ношения аксессуара.

Нательный молитвенник, крестик

Человеку, нашедшему чужой нательный молитвенник или крестик, не стоит поднимать его с земли, и уж тем более не стоит надевать его на себя. В этом случае он может превратиться в мощное энергетическое оружие, которое способно изменить судьбу человека, сделав ее подобной той, что предназначалась истинному владельцу. Человек может столкнуться с бедами и напастями, от которых страдал владелец оберега, или даже отвечать за его грехи.

Н. Гасымова

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