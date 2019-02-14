Рейтинг самых невезучих знаков Зодиака

Есть люди, которым всегда улыбается удача, и, не прилагая усилий, они добиваются желаемого. Везунчик вы или нет - решают звезды.

1. Дева

Вы настоящий везунчик: все всегда складывается в вашу пользу. Вы перфекционист и плохо справляетесь с неожиданными ситуациями и трудностями. Тем не менее, вы всегда уверены в том, что в конце концов все будет хорошо.

2. Скорпион

Вы такой человек, который запросто сможет случайно наткнуться на кем-то потерянные деньги, лежащие на дороге. Вам действительно везет. Вы попадаете в такие ситуации, в которых условия оказываются всегда в вашу пользу. Тем не менее, вам также не стоит забывать, что у вашего везения есть предел и что не стоит принимать его как должное.

3. Лев

Складывается впечатление, будто Вселенная улыбнулась вам в день вашего рождения. От природы вы обладаете красивой внешностью и харизмой, которую окружающие всегда находят привлекательной. Вам часто везет в карточных играх: вам попадаются хорошие карты и вы знаете, как ими нужно правильно воспользоваться.

4. Телец

Вы невероятно удачливый человек. Вы родились в хорошей семье и росли в благоприятной обстановке. У вас нет каких-либо финансовых трудностей благодаря своей удачной карьере. Вы хорошо выглядите, и многие окружающие находят вашу страстную натуру привлекательной. Единственный аспект вашей жизни, в котором вам не везет - ваша личная жизнь.

5. Овен

Ваше везение довольно непостоянно. Именно поэтому очень хорошо, что вы от природы амбициозны и трудолюбивы. Вам удалось понять, что чем усерднее вы трудитесь, тем больше вам везет. Вы стараетесь изо всех сил, чтобы в чем-либо преуспеть и в большинстве случаев у вас это получается.

6. Рыбы

Как Рыбам, вам везет в личной жизни. Вы можете с легкостью завести отношения, которые идеально впишутся в вашу жизнь. Тем не менее, у вас есть определенные проблемы с финансовой стабильностью. С деньгами вам не очень-то везет. Но к счастью, вы не так уж и стремитесь к богатству, ведь для вас главное - любовь.

7. Рак

Точно так же, как и Овнам, вам необходимо трудиться, чтобы удача пришла в вашу жизнь. Вам бы конечно хотелось просто сидеть, ничего не делая, и чтобы при этом вам везло, но так не бывает. Вы заметили, что чем тщательнее вы планируете свою жизнь, тем больше вам везет. Именно поэтому вам стоит принимать активное участие для того, чтобы удача пришла к вам.

8. Стрелец

Жизнь к вам довольно несправедлива: она никогда не предоставляет вам возможности добиться чего-то существенного. Вам удается кое-как выживать, но вы понимаете, что вам этого недостаточно для того, чтобы оставить след в этом мире. Хорошая новость заключается в том, что у вас очень сильный характер и вам под силу справиться со всеми трудностями.

9. Весы

Над вами словно нависли тучи. Неважно как упорно вы трудитесь и как тщательно все планируете - в итоге все равно что-то идет не так. Вы уже настолько к этому привыкли, что научились лучше справляться с неожиданными трудностями.

10. Козерог

Ваше невезение буквально опустошает вас. Вам кажется, что удача вот-вот придет к вам, но тут же на вас снова начинают сыпаться проблемы и все рушится.

11. Водолей

Вы умны и упрямы. Тем не менее, это единственное, с чем вам повезло в жизни. Все остальное - настоящая катастрофа. Вам с огромными усилиями удается оставаться на плаву, ведь этот мир словно отказывается проявить к вам снисходительность.

12. Близнецы

Вам никогда не улыбается удача. Удивительно, как вы до сих пор умудряетесь держаться. За окном может царить прекрасная погода и на небе не будет ни одного облачка, но как только вы выйдите за дверь - начнется внезапный ливень.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook