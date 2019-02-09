Знаки судьбы, которые обязательно нужно замечать

В знаки судьбы верят все, даже закоренелые атеисты. Каждый знает, что где-то наверху есть Высшие силы, которые посылают ценные подсказки, помогающие управлять судьбой и оберегающие нас от бед и невзгод. И не столь важно, как мы называем того, кто посылает нам мистические знаки - Бог, Ангел-Хранитель или дух умершего родственника. Важно научиться распознавать эти сигналы, правильно понимать их значение и пользоваться ими себе во благо.

Вдруг нашли давно потерянную вещь

Если вы обнаружили давно утерянную вещь, не сомневайтесь, это знак судьбы. Он говорит о том, что в вашу жизнь возвратится что-то из прошлого. Здесь стоит задуматься, какие ассоциации у вас вызывает найденная вещица? Если это старая фотография, возможно, вы вскоре встретите изображенного на ней человека, или же на данном этапе в жизни вам стоит пользоваться советами, которые этот человека давал вам ранее.

Обнаружив давно утерянные документы, не сомневайтесь: отныне в ваших делах будет полный порядок. Это значит, вы можете проводить серьезные сделки с документами, совершать важные покупки или купить билеты в дальние страны и отправиться на отдых. Все ваши дела завершатся удачно.

Постоянно повторяющийся сон

Случалось вам видеть один и тот же сон несколько раз? Считаете это обычным совпадением? На самом деле, за ночь наш мозг перерабатывает огромные потоки информации, большинство из которой мы даже не помним, проснувшись утром. А самая важная информация доходит до нас в виде сновидений. Но если сон повторяется из ночи в ночь, значит, Вселенная просто бьет в колокола, пытаясь донести до нас важную информацию.

Странный человек

В повседневной жизни нам часто встречаются незнакомые люди, с которыми мы знакомимся, взаимодействуем, а то и просто перебрасываемся парой ничего не значащих фраз. Обычно такие встречи забываются спустя несколько минут, ведь нет никакого смысла придавать им значения. Но если очередная такая встреча заставляет вас постоянно вспоминать о ней, если человек, которого вы повстречали, показался вам странным, задумайтесь, возможно, это знак.

Как правило, странные люди запоминаются нам своим неординарным поведением и, на первый взгляд, бессмысленными словами. Попытайтесь вспомнить, что именно говорил вам странный человек, и найдите для себя рациональное зерно в его словах. А если есть возможность, поговорите с ним при следующей встрече. Его слова будут своеобразной подсказкой, которая убережет вас от неверного решения или укажет правильный путь.

Несчастный случай

Несчастный случай - это всегда трагедия, даже если человек получил незначительную травму или отделался легким испугом. В такой ситуации человек обычно недоумевает, как с ним могло произойти несчастье и благодарит Бога, что все закончилась относительно хорошо.

А ведь на деле, несчастные случаи происходят в нашей жизни совсем не случайно. Весьма вероятно, что это предупреждение от Высших сил, которые пытаются сказать, что мы живем неправильно или совершаем ошибку. К примеру, вы познакомились с прекрасной девушкой, но не смогли пойти на свидание, так как у вас заболела мама. В следующий раз встреча не получилась, так как вы подвернули ногу. Можно списать все на совпадение, но если подобные препятствия возникают постоянно, возможно это знак, оберегающий нас от неверного шага.

Вселенная пишет записки

Вы удивитесь, но Вселенная на самом деле может посылать вам записки. Обычно это определенные фразы или слова, которые вы раз за разом обнаруживаете на экране телевизора, на наружной рекламе, в книгах или в песнях. Везде, куда бы вы ни взглянули, вам на глаза попадается одно и то же слово и слышится одна и та же фраза.

Это определенно знак. Подумайте, что может обозначать данное слово и от какой беды пытается предостеречь вас Вселенная. Понимание этого позволит вам сделать важные изменения для повышения собственной безопасности и улучшения жизни.

Потери и мелкие неприятности

Мы всегда расстраиваемся, когда теряем что-то ценное или сталкиваемся с мелкими неприятностями. Да и как не злиться, когда обнаруживается пропажа денег или неожиданно ломается машина. В первые мгновения потеря кажется вам огромной, но когда вы остынете и все хорошенько обдумаете, поймете, что такие мелкие неприятности - знак свыше.

Вселенная таким способом пытается сохранить вас, забрав себе то, что было у вас лишним или тяготило вас.

Сопротивление

Нередко, дело, за которое мы беремся с энтузиазмом, начинает "буксовать" с самого начала. Все валится из рук, помощи со стороны не дождаться, а все наши действия только усугубляют положение. У эзотериков есть на этот счет гипотеза, по которой препятствия, возникающие в том или ином деле, это сопротивление, которое оказывает нам Вселенная.

Просто высшие силы видят, что вы идете не тем путем, и всячески противятся вашим неверным решениям. К примеру, если вам срочно нужны деньги, а друг, которому вы несколько раз звоните с просьбой о помощи, не берет трубку, не тратьте на него время! Он не одолжит вам денег, а если все-таки одолжит, в будущем вы не раз пожалеете о том, что обратились к нему.

Галлюцинации

Галлюцинации - еще один знак, посылаемый Вселенной. Выражение "Когда кажется, креститься надо!" очень верное по своей сути, ведь если вы раз за разом видите образы, которые на деле являются результатом вашего воображения, значит, небеса пытаются предупредить вас об опасности.

Простая внимательность

Нужно сказать, что знаки, посылаемые Богом или Ангелом-Хранителем, могут быть мимолетными, разовыми, на которые нужно моментально обратить внимание. Если этого не сделать может произойти непоправимое.

К примеру, вы собираетесь в гости, но перед выходом решили проверить погоду и, включив телевизор, увидели новости о пожаре. События в телевизоре тут же напомнили, что вы сами забыли выключить утюг, когда гладили рубашку. Именно такими, точечными напоминаниями Вселенная оберегает нас от всевозможных напастей. И единственный способ заметить такие знаки, быть максимально внимательными.

Н. Гасымова

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