Чтобы мечты сбылись - Составляем карту желаний с Мариной Коуп - ФОТО

Вчера был самый подходящий день в году для создания карты желаний, так как начало Нового года по восточному календарю и начало лунного цикла являлись самым благоприятным временем, чтобы мечтать и ставить цели на будущее.

Те, кто под бой курантов обещал начать идти к цели, но еще ничего не сделал из запланированного, у вас есть шанс подробнее взглянуть на свои мечты и составить карту желаний до 9 февраля. После этого, конечно же, надо будет двигаться в нужном вам направлении.

Как составить карту желаний, чтобы мечты сбылись, Lady.Day.Az рассказала блогер Марина Коуп. Отметим, что этими принципами она пользуется лично.

Коуп отметила, что составление карты желаний на самом деле не магия, а давно научно объяснимые свойства работы мозга, особенностей нашего подсознания и самопрограммирования.

1. Правильно формируем желания

Все сейчас максимум внимания уделяют тому, как правильно сформулировать и записать цели, но для меня это далеко не пункт номер один. Все начинается именно с глубинных мировоззренческих установок. Загадывая желание, необходимо помнить, в первую очередь, что наши желания могут быть сформированы нашим "ложным я", а важно услышать именно потребности "истинного я". Также как в детстве вы мечтали о грузовике с мороженым, а сейчас он вам вряд ли пригодится, - так и сейчас, ваши прошлые желания с повышением осознанности могут не только вас не порадовать, но даже навредить. Об этом необходимо помнить: всегда оставлять место для пересмотра ценностей. Моей главной установкой стало "будет не так как я хочу, будет всегда лучше". Смело желайте! Но и место для Вселенской мудрости - оставляйте. Тогда не будет "привязок" к желаниям, и обид на неисполненные.

2. "Отпустите" мечту

То, что пожелали, нужно обязательно отпустить! Можно сказать, "забыть об этом". Вернее помнить можно, но переживать по поводу "исполнится или нет?" - ни в коем случае! Подробно об этом принципе действия вы можете прочитать в книгах Зеланда о трансферфинге реальности. Не тратьте энергию на сильное "хочу", иначе появится противодействующая сила, которая будет только мешать.

3. Учимся доверять миру и Богу

Если тема глубинного доверия миру и Богу не проработана (это можно прорабатывать с помощью психологов, гипнотерапевтов и РПТ-техники), то лучше начать с исцеления своего внутреннего ребёнка. Когда я формирую желания, я всегда использую следующие установки: "Бог дал мне эту увлекательную виртуальную игру под названием "жизнь", чтобы порадовать меня и научить, и он хочет чтобы мне всё нравилось, чтобы моя душа получала радость и удовольствие от этой игры, поэтому я могу как ребёнок у родителя просить благ, и выбирать - в какие игры я хочу поиграть, но в то же время должна доверять, как родителю - что именно для моей души веселее и радостнее, лучше для её развития, что дано мне по карме и какие уроки стоят в обязательной программе".

4. Не забываем о деталях

Напишу то, что уже сто раз описано, но без этого никак: желание должно быть сформулировано с указанием времени, конкретными формулировками, и таким образом, как будто оно уже есть в настоящем. Пример: вместо "хочу машину" - "в сентябре 2019 года я наслаждаюсь вождением своего личного новенького автомобиля марки N 2018-го года выпуска белого цвета, с комплектацией бизнес". И не используйте слово "хочу". Хочешь хотеть? Получишь: хоти дальше. Загадали деньги? Получите ваш доллар.

5. Представляем, что мечта уже сбылась

"Нырните" в вашу новую реальность! Проживите эти чувства. Почувствуйте, что бы вы делали, если бы ваше желание уже исполнилось. На каждый пункт нужно письменно (!) написать спектр чувств и эмоций, который вы испытываете. Зачем вам это нужно? Что вам это даст? Будьте честными с собой, пишите именно для себя, больше никто не увидит.

6. Держим мечты перед глазами

Для каждого желания подберите картинку, которая вас заряжает. Это должно быть что-то, чтобы сердце ёкнуло внутри. Можно вырезать картинки из журнала и наклеить на лист ватмана по секторам, сделав доску визуализации. Например, сектора могут быть такие: "Здоровье", "Семья", "Финансы", "Творчество", "Отношения", "Путешествия", - выберите 5-7 наиболее значимых для вас и разделите по темам. Я не клеила доску визуализации, я просто сохранила все картинки в папку в телефоне, назвав ее "доска визуализации", создала коллаж и поставила основные картинки на обои рабочего стола на компьютере, на телефоне, - главное, чтобы были всегда на виду.

7. Начинаем жить так, как мечтали

Очень важно не только "нырнуть" в новую реальность эмоционально, но и начать жить согласно ей. Написали в список заданий большой дом, красивую машину, гардероб от Gucci, а сами сегодня бегаете ищете носки по переходу? Из двух платьев выбрали в магазине не то, которое больше понравилось, а то, что подешевле? Так не сработает. Вы должны начать совершать шаги, конкретные действия, как будто вы уже находитесь в новой реальности, где ваши мечты сбылись. Например, в случае с машиной, - пересаживайтесь на такси почаще, найдите заправку рядом с домом, где вы действительно будете заправляться по пути на работу, одевайтесь как автоледи, скачайте музыку на флешкарту, - ту самую, которую хотите включить в вашем авто. Создайте конкретный список дел, по пунктам, "что нужно сделать в ближайшую неделю", и начните его выполнять. Мечтаете о путешествии? Выберите конкретный отель на booking и список мест, которые обязательно хотите посетить, купите кроссовки, в которых будете по ним гулять. Заранее. Дел будет много, очень много. По каждому сектору и каждому пункту. Но все они очень приятные.

8. Учимся благодарить за то, что у нас уже есть

Обязательно хочу выделить в отдельный пункт, что нужно быть благодарным за то, что у нас есть сегодня. Как бы вы чувствовали себя, если бы все ваши желания в один миг сбылись? Вы были бы до краев наполнены благодарностью, радостью, вдохновением! Так вот чтобы "нырнуть" в эту реальность, нужно уже сейчас начать испытывать все эти чувства. Нам всем есть за что благодарить каждый день. В мире все ещё есть люди, которые мечтают о крыше над головой. О том, чтобы засыпать сытыми. Кто-то мечтает о маме и папе, не у всех они есть, а у большинства из тех, кто читает этот текст - да. Кто-то всю жизнь мечтает о двух ногах, а мы бегаем и жалуемся ... О том, чтобы просто быть здоровым. Цените все, что дала вам жизнь! Цените и будьте благодарны каждый миг, и тогда жизнь вам даст ещё больше. Ни одно материальное желание или событие само по себе не приносит ничего, вещи всего лишь вещи. Поэтому помните: Желания = Эмоции. Все, для чего нам даны желания, - чтобы мы испытывали чувство Радости. Питайте душу ощущениями. Дарите истинному "я" то, чего оно действительно хочет.

9. Помогаем окружающим

Делитесь по мере сил, помогайте окружающим. Например, самое малое, что я могла сделать, - это выделила отдельную статью расходов. Каждый месяц я перечисляю небольшую сумму на благотворительность. Сумма должна быть не такой, какая вызывает "инфаркт", но и не "три копейки". Не обязательно всегда помогать деньгами: это может быть поддержка близких, даже незнакомых людей, или просто добрые дела. Действуйте по ситуации.

Пример картинки с "доски визуализации", которая сбылась у Марины

10. Вспоминаем, какие мечты уже сбылись

Создайте список того, что вы уже желали, и что уже сбылось. Поначалу, такой список дался мне очень тяжело: когда я только начала его составлять, казалось, что почти ничего в моей жизни не так, как я хотела. Но на деле, это просто привычка мозга: фиксироваться на неудачах. Когда я начала искать, находить и вспоминать сбывшиеся мечты, реализованные цели, успехи и победы, - всё пошло "со скрипом", но моментально появилась уверенность в себе и уважение, благодарность людям и событиям, жизни. И со временем этих событий и исполнившихся желаний стало все больше и больше.

Как видите, это большая работа, а не развлечение. Многие из этих техник я использую на консультациях в коучинге, и вместе с другими техниками. Но чтобы желания сбылись, нужно не Желать, а Делать. Замените букву "ж" на "д". И вперёд.

Н. Гасымова

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