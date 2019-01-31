3 главные иконы стиля, по мнению Пенелопы Крус - ФОТО

Влияние Пенелопы Крус не только на мировой кинематограф, но и на fashion-индустрию переоценить сложно. И речь идет не только о блистательной роли Донателлы Версаче в сериале "Американская история преступлений: убийство Джанни Версаче". Почти каждый год испанская актриса подписывает новые рекламные контракты, а ее образы с красных дорожек попадают в списки лучших из лучших.

Как сообщает Lady.Day.Az, в недавнем интервью W Magazine Пенелопа Круз сообщила, что считает иконами стиля британку Одри Хепберн, француженку Анук Эме и итальянку Софи Лорен, чьи образы вдохновляют Круз и ее стилистов.

Н. Гасымова

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