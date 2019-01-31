31 января 2019

отправить статью
3 главные иконы стиля, по мнению Пенелопы Крус <span class="color_red">- ФОТО</span>

Опросы

12:26

  • 121
3 главные иконы стиля, по мнению Пенелопы Крус - ФОТО
Секрет идеального пресса Дженнифер Лопес раскрыт <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

12:05

  • 188
Секрет идеального пресса Дженнифер Лопес раскрыт - ФОТО
Что носить в 2019 году? - Главные тенденции <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:45

  • 189
Что носить в 2019 году? - Главные тенденции - ФОТО

31 января 2019 12:26

3 главные иконы стиля, по мнению Пенелопы Крус - ФОТО

Влияние Пенелопы Крус не только на мировой кинематограф, но и на fashion-индустрию переоценить сложно. И речь идет не только о блистательной роли Донателлы Версаче в сериале "Американская история преступлений: убийство Джанни Версаче". Почти каждый год испанская актриса подписывает новые рекламные контракты, а ее образы с красных дорожек попадают в списки лучших из лучших.

Как сообщает Lady.Day.Az, в недавнем интервью W Magazine Пенелопа Круз сообщила, что считает иконами стиля британку Одри Хепберн, француженку Анук Эме и итальянку Софи Лорен, чьи образы вдохновляют Круз и ее стилистов.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 121

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

25 января 11:00

  • 688
12 ошибок при выборе прически, которые лучше не совершать - ФОТО

Опросы

21 января 14:15

  • 1 193
Какая форма бровей больше всего нравится мужчинам?

Опросы

21 января 00:48

  • 1 863
Рейтинг самых верных жен по знакам Зодиака - ФОТО