КультГид Lady.Day.Az: В Баку покажут французское кино о французской кухне - ФОТО

Международный гастрономический фестиваль "Вкус Франции" ("Goût de France"/"Good France") вновь порадует гурманов столицы. В этом году в мероприятии, организованном по инициативе посольства Франции в Азербайджане, примут участие пять ресторанов Баку - "Fly Bar", "Paris Bistro", "Marriott Absheron", "Dinamo Hotel" и "L'Avenue". Отмечающий свое пятилетие фестиваль "Вкус Франции" стартует 1 марта и продлится до 16 числа.

В преддверии этого гастрономического праздника командой Французского института в Азербайджане (Institut Français d'Azerbaïdjan) будут организованы показы фильмов и конкурсы, посвященные французской кухне.

Как сообщили Lady.Day.Az в пресс-службе Французского института, каждую пятницу февраля в киноклубе отеля Landmark будут представлены художественные и документальные картины о французской кухне.

"Повар для президента" Кристиана Венсана

Где: отель Landmark, ул. Низами, 90 А

Когда: 1 февраля в 19:00. Вход свободный

Если французская кухня - одна из неотъемлемых составляющих французской культуры, то французская комедия, - то без чего невозможно себе представить французский кинематограф. Легкая, искрометная и остроумная картина "Повар для президента" ("Les saveurs du Palais", 2012) Кристиана Венсана с Катрин Фро в главной роли и будет показана киногурманам 1 февраля.

Жанр: комедия.

Язык фильма: французский.

Продолжительность фильма: 95 минут.

Возрастные ограничения: до 12 лет.

"Кухня и зависимость" Филиппа Муила

Где: отель Landmark, ул. Низами, 90 А

Когда: 8 февраля в 19:00. Вход свободный

Фильм "Кухня и зависимость" ("Cuisines et dépendances") Филиппа Муила снят в 1993 году. В главных ролях выступили Жан-Пьер Дарруссен, Сэм Карманн, Жан-Пьер Бакри и другие.

Жак и Мартина, пара обычных буржуа, приглашают на ужин двух друзей, которых не видели уже десять лет: писателя и успешного журналиста и его жену, полностью посвятивших себя карьере. Среди приглашенных гостей также друг хозяина дома - Джордж, и брат Мартины - Фред со своей подругой Мэрилин.

Но гости задерживаются в пробке и прибывают на ужин с опозданием на два часа.

Жанр: комедия.

Язык фильма: французский.

Продолжительность фильма: 96 минут.

"Кухня праведников" Эммануэля Мориса и Николя Тома

Где: отель Landmark, ул. Низами, 90 А

Когда: 15 февраля в 19:00. Вход свободный

"Кухня праведников" ("Cuisine des justes") Эммануэля Мориса и Николя Тома снята в 2018 году. Документальный фильм, в котором представлены портреты рестораторов Жерара и Кэтрин Боссе, раскрывает кулинарные традиции и славит живое вино и эпикурейство. Здесь показаны встречи с виноделами Рене Моссе, Бенуа Куро и Ричардом Леруа. Фильм обсуждает связь между гастрономией и винами, а также ставит под сомнение практику и философию их мастеров.

Жанр: документальный.

Язык фильма: французский с английскими субтитрами.

Продолжительность фильма: 59 минут.

"Кус-кус и барабулька" Абделатифа Кешиша

Где: отель Landmark, ул. Низами, 90 А

Когда: 22 февраля в 19:00. Вход свободный

"Кус-кус и барабулька" ("La graine et le mulet") Абделлатифа Кешиша снят в 2007году. В главных ролях: Хабиб Буфар, Афсия Херзи, Фарида Бенхеташ, Абдельхамид Актуш.

Шестидесятилетнего Слимана Бейжи увольняют с работы в доках, где он проработал всю жизнь. Его семья распалась, но он пытается найти с её членами общий язык и пойти на сближение. Однако это ему удаётся плохо ввиду напряжённости их отношений, которые, к тому же, усугубились финансовым вопросом. В итоге, двое его сыновей советуют ему уехать обратно на родину.

Однако, поразмышляв, Слиман вместо отъезда решает открыть свой ресторан. Жена Слимана хорошо и в больших количествах готовит кус-кус (магрибское блюдо) - это, думает Слиман, пойдёт на руку будущему ресторану. Понемногу, обсуждая эту идею, Слиман и его родственники начинают сближаться. И вот, благодаря усердию Слимана, его мечта почти сбывается, но в день открытия ресторана происходит непредвиденное...

Жанр: драма.

Язык фильма: французский.

Продолжительность фильма: 2 часа 34 минуты.

Ф. Агаларова

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