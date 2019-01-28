Смотрим снятый в Азербайджане немецкий фильм «The Bra» - КультГид Lady.Day.Az

Где: Киноцентр Низами

Когда: 29 января 18:30. Вход свободный.

В рамках первого Международного кинофестиваля Италия-Азербайджан, проходящего в Баку, киноманам предоставляется возможность на протяжении пяти дней бесплатно смотреть фестивальное отечественное и зарубежное кино.

Завтра состоится показ фильма "The Bra" 2018 года, снятого немецким режиссером Файтом Хельмером в Азербайджане и Германии.

Главный герой фильма - машинист электропоезда по имени Нурлан. Он водит поезда по до боли знакомому маршруту. Один из перегонов особенно опасен. Буквально на рельсах здесь течёт размеренная жизнь: мужчины играют в нарды, дети в мяч, женщины сушат бельё на верёвках, растянутых аккурат поперёк рельсов. О приближении поезда свистком предупреждает мальчик, но времени у него мало, и поезд то и дело привозит в депо зацепившиеся за него в пути вещи жителей. Нурлан каждый раз добросовестно возвращает их владельцам.

Однажды за выступ поезда на полной скорости цепляется лифчик. Нурлан верен себе: он хочет найти его обладательницу - вот только как это сделать, если каждая женщина, к которой он приходит в дом, желает оставить себе и лифчик, и Нурлана?

Фильм снят при поддержке Первого канала Германии (ARD) и правительства Германии, а также Фонда культуры и кино (BKM).

В главных ролях: Мики Манойлович, Чулпан Хаматова, Пас Вега, Денис Лавант и Исмаил Гулузаде.

Актеры, поддержавшие фильм с азербайджанской стороны: Кязым Абдуллаев, Гюнеш Мехдизаде, Гаджи Исмаилов, Хумар Селимова, Матанат Атакишиева, Севиндж Алиева.

Франгиз Агаларова

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