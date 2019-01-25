Смотрим 5 самых громких киноновинок и мультфильм – КультГид Lady.Day.Az

Если вы любите кино, то вас впереди ждут приятные новости. А именно - в бакинских кинотеатрах вы можете посмотреть фильмы с неподражаемыми актерами Мэтью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Марго Робби, Брюсом Уиллисом и даже Джей Ло.

Lady.Day.Az представляет 5 самых громких киноновинок и мультфильм.

Море соблазна

Режиссер: Стивен Найт

Сценарий: Стивен Найт

Жанр: триллер, драма

Страна: США

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Дайан Лейн, Джейсон Кларк, Джимон Хонсу

Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска - его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превращаются в море соблазна...

Две королевы

Режиссер: Джози Рурк

Сценарий: Бо Уиллимон, Джон Гай

Жанр: драма, биография

Страна: Великобритания

В главных ролях: Сирша Ронан, Марго Робби, Джек Лауден, Джо Элвин, Дэвид Теннант

Безжалостная Елизавета I и дерзкая Мария Стюарт соперничали в политике и любви. Как получилось, что во времена абсолютной власти мужчин две женщины борются за престол Англии?

Стекло

Режиссер: М. Найт Шьямалан

Сценарий: М. Найт Шьямалан

Жанр: фантастика, триллер, драма

Страна: США

В главных ролях: Джеймс МакЭвой, Брюс Уиллис и Сэмюэль Л. Джексон

Фильм "Стекло" является продолжением картин "Неуязвимый" и "Сплит" - про неуязвимого Дэвида Данна (Брюс Уиллис), злого гения Мистера Стекло (Сэмюэл Л. Джексон) и серийного убийцу Кевина Уэнделла Крамба (Джеймс МакЭвой) со множественным расстройством личности. Но Мистер Стекло придумывает план побега и выпускает Зверя на свободу, чтобы разрушать и сеять хаос, и теперь лишь Дэвид Данн может их остановить.

Начни сначала

Режиссер: Питер Сигал

Сценарий: Джастин Закэм, Элейн Голдсмит-Томас

Жанр: мелодрама, комедия

Страна: США

В главных ролях: Майло Вентимилья, Дженнифер Лопез, Ванесса Энн Хадженс, Леа Ремини

Очередная мелодрама с Дженнифер Лопес в главных ролях - фильм для дружной женской компании.

Когда Майя уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получает работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной, - ведь никогда не поздно начать все сначала!

Интервью с Богом

Режиссер: Перри Лэнг

Сценарий: Кен Агуадо

Жанр: драма, детектив

Страна: США

В главных ролях: Дэвид Стрэтэйрн, Яэль Гробглас, Хилл Харпер, Чарлби Дин Крик, Бобби Ди Чикко, Миган Кимберли Смит

Талантливый журналист Пол Ашер (Брэнтон Туэйтс) приезжает домой после командировки в горячую точку. Он изо всех сил пытается вернуться к нормальной жизни, однако увиденное на войне изменило его навсегда. Его брак с Сарой (Яэль Гробглас) разваливается, вера угасает с каждым днем, в результате Пол оказывается в жизненном тупике. Не зная, где искать поддержки, он принимает новый вызов - соглашается на интервью с таинственным человеком, который утверждает, что он Бог.

Астерикс и тайное зелье

Режиссеры: Александр Астье, Луи Клиши

Сценарий: Александр Астье, Рене Госинни, Альбер Юдерзо

Жанр: мультфильм, фэнтези

Страна: Франция

Если вы любите мультики так же как и мы, то знакомая всем с детства история Астерикса и Обеликса вас точно заинтересует.

Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали - почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья.

Нигяр Гасымова

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