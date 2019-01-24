8 спектаклей Русской драмы, которые стоит увидеть - КультГид Lady.Day.Az

Если вы хотите пойти в Театр и не пожалеть о содеянном, то лучше хорошенько подготовиться. Хотя бы прочесть нашу подборку, и уже после решать, идти или нет. Ведь от того, на какой спектакль вы попадете, зависит будущий характер ваших отношений с театром.

Специально для своих читателей Lady.Day.Az собрала 8 спектаклей из репертуара Азербайджанского государственного русского драматического театра им. Самеда Вургуна, на которые стоило бы сходить и понять, что "Театр - все еще жив".

"Афинские вечера"

Спектакль по пьесе Петра Гладилина - трогательная комедия с хорошим актерским составом трех поколений.

Постановка была приурочена к юбилею народной артистки Азербайджана Евгении Невмержицкой, которая сыграла в спектакле одну из главных ролей.

Режиссёр-постановщик спектакля - народный артист Александр Шаровский, художник постановщик - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова.

В спектакле заняты народный артист Сафа Мирзагасанов, народная артистка Наталья Шаровская и артисты театра - Натаван Гаджиева и Олег Амирбеков.

"Братья Карамазовы"

Спектакль-долгожитель, 9 лет в репертуаре. Каждый спектакль может быть последним, уже поэтому стоит его посмотреть. Жанр обозначен как "семейная хроника", все линии сохранены. Спектакль крепкой режиссерской конструкции народной артистки Ираны Тагизаде.

Художник-постановщик - Татьяна Мельникова (Санкт-Петербург), художник по свету - Рафаэль Гасанов, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, хореография народной артистки Александры Никушиной, педагог по вокалу - заслуженная артистка Елена Спицина.

В спектакле заняты популярные артисты: Фирдовси Атакишиев, Мабуд Магеррамов, Сафа Мирзагасанов, Олег Амирбеков, Аян Миркасимова, Инна Имранова, Теймур Рагимов и др.

"Он, она, окно... любовник"

Комедия положений Рэя Куни, поставленная... Где только она не ставилась. На этот спектакль можно смело идти за хорошим настроением, вдоволь посмеяться и продлить себе жизнь смехом.

Режиссёр-постановщик спектакля - народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде.

В ролях - заслуженные артисты Фуад Османов, Наталья Балиева и Эльмира Асланова, актеры Теймур Рагимов, Хаджар Агаева, Мурад Мамедов, Белла Сафина, Юрий Омельченко, Инна Имранова, Заур Терегулов, Фатима Алиева, Эльшад Муртузов.

Художник - Александр Фёдоров, костюмы - Ольга Аббасова, хореография и пластика - Фуад Османов и Мария Дубовицкая, музыкальное оформление - Владимир Неверов.

Спектакль ориентирован на зрительскую категорию 16+.

"Семь красавиц"

Первая постановка поэмы Низами на сцене драматического театра, осуществленная патриархом литовской режиссуры Йонасом Вайткусом. В общем-то спектакль-событие, не совсем ставший таковым из-за никакого "PR". На сегодняшний день по разным причинам, постановка не в таком хорошем состоянии, как на премьере, в том числе и из-за многочисленных вводов, вызванных уходом из жизни больших артистов, Юрия Балиева и Аскера Рагимова. Незаменимые есть...

И все же, "Семь красавиц" стоит посмотреть, плюсы в нем перевешивают минусы.

Режиссёр-постановщик - лауреат Государственных премий Литвы и СССР Йонас Вайткус, художник-постановщик - Артурас Шимонис (Литва), художник по костюмам - Сандра Страукайте (Литва), музыкальное оформление - Альгирдас Мартинайтис (Литва), хореография - Таир Эйнуллаев, видеоинсталляция - Эмин Мирабдуллаев.

"С любовью не шутят"

"С любовью не шутят" Кальдерона в постановке москвички Анны Потаповой - старая испанская комедия о любви в исполнении лучшей части молодого поколения театра. Заранее отметим, что средневековых костюмов там увидеть не удастся, почти все одеты по-современному. Но восприятию спектакля это никак не мешает.

В лирической комедии заняты молодые актеры Мария Дубовицкая, Олег Амирбеков, Мурад Мамедов, Теймур Рагимов, Заур Терегулов, Фарид Бахрамов, Сафа Мехти, Натаван Гаджиева, Егяна Гусейнли, а также заслуженный артист Азербайджана Салман Байрамов. М.Дубовицкая, исполнившая роль главной героини, выступила еще и в роли хореографа к спектаклю.

"Церемония"

Абсурд по пьесе Эжена Ионеско "Король умирает". Спектакль-лидер фестивального уровня по нескольким параметрам. После ухода из театра исполнителя главной роли в спектакле Фахраддина Манафова, судьба постановки пока не ясна.

Режиссёр-постановщик - Аршад Алекперов (Санкт-Петербург), художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - Аршад Алекперов, художник по свету - Николай Рудычев.

В спектакле заняты: заслуженная артистка Мехрибан Зеки, артисты театра Олег Амирбеков, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Натик Гусейнов.

"Женитьба"

Классическая комедия Гоголя, поставленная под конец 2018-го года, получилась яркой, весёлой, с хорошими актерскими работами. Про такие говорят "актерский спектакль", так как состав артистов затмил какие-либо оригинальные режиссерские решения. Теймур Рагимов и Олег Амирбеков играют на сцене со своими мамами Александрой Никушиной и Ритой Амирбековой, а дружеские отношения в жизни только добавили сценическому тандему красок, юмора и лёгкости в игре.

"Халам Бунду"

Спектакль-комедия по пьесе российского драматурга Ю.Полякова тоже из серии "актерских спектаклей". Постановка веселая, для отдыха самое оно. Плюс, знакомые артисты в неожиданных образах: Сафа Мизагасанов в роли спившегося микробиолога, Фуад Османов - пузатый целующийся предводитель дворянства, Олег Амирбеков - нагловатый новый русский (правда, пригламуренный и не из 90-х в малиновом пиджаке), Мелек Аббасзаде - челночница, покупающая в Турции куртки и перепродающая их на рынках Москвы.

Режиссер-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, хореография - Рауля Турккан, заслуженная артистка Нигяр Рзаева, художник по свету - Николай Рудычев.

В спектакле заняты: народные артисты Азербайджана Мабуд Магеррамов, Александра Никушина, Сафа Мирзагасанов, заслуженные артисты Фуад Османов, Мелек Абасзаде, Салман Байрамов, а также артисты театра Мария Дубовицкая, Тамилла Абуталыбова, Олег Амирбеков, Ибрагим Чингиз, Ярослав Трифонов, Заур Искендеров.

Ф. Агаларова

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