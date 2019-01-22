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22 января 2019 12:45

Выдавливать прыщи или нет? – Отвечает косметолог Айнура Гасанова

Многие знают, что прыщи лучше не трогать. Но мало кто может удержаться и не выдавить нежелательную опухоль на коже.

Как сообщила Lady.Day.Az врач-дерматокосметолог Айнура Гасанова, к ней очень часто обращаются женщины с гнойными высыпаниями, и  выясняется, что все их проблемы начинались с выдавливания и инфицирования кожи.

"Необходимо осознавать, что если есть высыпания, проблемы с кожей, то они имеют причину и являются следствием. Поэтому необходимо найти причину высыпания и не усугублять ситуацию. Это можно сделать, обратившись к врачу", - сообщила косметолог.

Айнура ханум отметила, что нельзя выдавливать прыщи ногтями, так как есть угроза распространения или нанесения инфекции.

"Некоторые используют спирт, йод, и другие антисептические средства, вызывая ожог и травмируя кожу. Кожа имеет флору из полезных бактерий и, используя сильно дезинфицирующие средства, вы наносите ущерб флоре, в результате чего гибнут сапрофиты - бактерии, отвечающие за здоровье и защиту кожи", - сказала она.

Врач посоветовала обрабатывать гнойник в стерильных перчатках с помощью 3% раствора перекиси и затем использованием хлоргексидина. А дальше, конечно же, лечить.

Запомните, что сильно выдавливая прыщ, вы рискуете оставить след и предпосылки для рубцов. Только профессиональный косметолог в стерильных условиях проведет необходимые процедуры - очищающий уход, антибактериальный уход, где все средства будут индивидуально подобраны под ваш тип кожи. 

Н. Гасымова

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