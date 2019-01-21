21 января 2019

отправить статью
Какая форма бровей больше всего нравится мужчинам?

Опросы

14:15

  • 194
Какая форма бровей больше всего нравится мужчинам?
Пример для подражания - Идеальный пресс и селфи без макияжа Дженнифер Лопес <span class="color_red">- ФОТО</span>

Здоровье

11:50

  • 367
Пример для подражания - Идеальный пресс и селфи без макияжа Дженнифер Лопес - ФОТО
8 фактов про звезду фильма «1+1» Омара Си <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гости

11:20

  • 312
8 фактов про звезду фильма «1+1» Омара Си - ФОТО

21 января 2019 14:15

Какая форма бровей больше всего нравится мужчинам?

Все мы прекрасно знаем, что многие бьюти-тренды, которые продвигают глянцевые журналы, являются совершенно не привлекательными для представителей мужского пола. Например, как бы мы ни любили темные помады и яркие смоки-айс, мужчины все равно предпочитают естественный макияж. А что они думают о бровях?

Как сообщает Lady.Day.Az, международный журнал о психологии Frontiers in Psychology опубликовал результаты исследования на тему того, какие брови больше нравятся сильному полу. Ученые выяснили, что мужчины считают более привлекательными женщин с широкими арками.

"Такие предпочтения связаны с тем, что пышные густые брови указывают на высокий уровень тестостерона в организме. На физическом уровне для мужчины это сигнал о том, что девушка подходит для сексуальных отношений", - объяснил один из соавторов исследования Джастин Могольски.

Так что мода на широкие брови, например, как у Лили Коллинз и Кары Делевинь, вполне соответствует предпочтениям противоположного пола.  

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 194

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

00:48

  • 745
Рейтинг самых верных жен по знакам Зодиака - ФОТО

Опросы

19 января 09:00

  • 600
Как избавить волосы от статического электричества? - 10 способов - ФОТО

Опросы

11 января 09:30

  • 618
Как вдвое сократить время на утренние сборы? - 5 способов - ФОТО