Какая форма бровей больше всего нравится мужчинам?

Все мы прекрасно знаем, что многие бьюти-тренды, которые продвигают глянцевые журналы, являются совершенно не привлекательными для представителей мужского пола. Например, как бы мы ни любили темные помады и яркие смоки-айс, мужчины все равно предпочитают естественный макияж. А что они думают о бровях?

Как сообщает Lady.Day.Az, международный журнал о психологии Frontiers in Psychology опубликовал результаты исследования на тему того, какие брови больше нравятся сильному полу. Ученые выяснили, что мужчины считают более привлекательными женщин с широкими арками.

"Такие предпочтения связаны с тем, что пышные густые брови указывают на высокий уровень тестостерона в организме. На физическом уровне для мужчины это сигнал о том, что девушка подходит для сексуальных отношений", - объяснил один из соавторов исследования Джастин Могольски.

Так что мода на широкие брови, например, как у Лили Коллинз и Кары Делевинь, вполне соответствует предпочтениям противоположного пола.

Н. Гасымова

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