Рейтинг самых верных жен по знакам Зодиака - ФОТО

"Женщина всегда помнит, где и когда она вышла замуж. Но очень часто не помнит зачем", - шутят мужчины. Но, как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы cоставили рейтинг самых верных жен по знакам Зодиака. Напоминаем - из каждого правила есть исключения, и звезды тоже могут ошибаться.
Овен. 5 из 10
Овны выбирают себе мужчин самостоятельно и часто заводят романы из интереса. Если мужчина ей симпатичен, значит, он ей интересен. И каков он, Овен захочет узнать получше. Брак в этой ситуации не помеха, увы. Что она скажет мужу? Она скажет как есть, причем в самом начале отношений. Примет - отлично, возмутится и не смирится - что ж, прощай и пока.
Стрелец. 6 из 10
А вот тут как сложится. Стрельцы любят, чтобы было красиво, чтобы было весело. И без ограничений. Нет, дело даже не в склонности к изменам, просто Стрельцам хочется ярких красок и без занудства. Мужчин она выбирает себе сама, и если сильно полюбит, останется, а если не очень, может уйти или изменить. Привязывать к себе такую женщину бессмысленно, она сама привяжется. Если захочет.
Рыбы. 6 из 10
Рыбы любят изо всех сил, тратят себя полностью, и когда это происходит, их разум отключен. И если любимый мужчина позовет, такая женщина встанет и пойдет за ним. И ничего, что рядом муж сидит. Все равно пойдет, даже побежит без оглядки и сожалений. Да, Рыбы могут натворить разного, но извиняться вряд ли станут, и не потому что они плохие, а потому что искренне не понимают - как можно оправдываться за любовь?
Весы. 8 из 10
Про таких женщин обычно поют, что они как магниты. Пошловато, но верно. Женщины, рожденные под знаком Весов, притягивают к себе, и сопротивляться этому крайне сложно. В чем причина? В удивительном сочетании женственности и тайны. Кроме того, Весы умеют держать дистанцию, что распаляет мужчин еще сильней. Неудивительно, что личная жизнь у Весов часто проистекает бурно, и замуж такие женщины выходят не один раз и не навсегда. При этом по части измен Весы не сильны - им это не нужно, слишком легко достаются им мужчины, чтобы рисковать хорошими отношениями.
Скорпион. 8 из 10
Страсти, эмоции, сила характера - это Скорпионы. А еще эти женщины очень хорошо чувствуют, кто их мужчина. Порой для этого им достаточно одной встречи. Если выбор сделан, Скорпион добьется своего и не будет изменять. В конце концов, изменять своему избраннику - значит признавать, что решение было ошибочным. А это ниже достоинства Скорпиона. Так что мужья, будьте спокойны - вас получили, от вас не уйдут.
Козерог. 8 из 10
В любом деле нужна постепенность, так ведь? Козерог будет не торопясь устраивать свою личную жизнь. И пусть говорят, что время летит и нужно спешить. Не нужно. Поэтому на поиски своего мужчины Козерог готов щедро расходовать силы и дни. А когда поиски увенчаются успехом и дело будет сделано, Козерог расслабится. И больше никаких усилий совершать не будет. Ни взглядов на сторону, ни мыслей. Представители этого знака очень не любят переделывать работу, тем более если она безупречно выполнена. Муж найден? Найден. И баста.
Водолей. 8 из 10
Странный характер женщин этого знака удивляет не только окружающих, но их самих тоже. Порой даже обескураживает. Мол, сделала что-то, а что - сама не поняла. Общительные, веселые, очень мобильные, Водолеи запросто вписываются в любые авантюры, кроме совсем уж откровенно непотребных. Водолеи заражены идеализмом, они имеют свои представления о любви и единственном мужчине, и отказываться от них не готовы, даже если в реальной жизни им эти идеальные мужчины не попадаются. В брак Водолей может вступать неоднократно, но к изменам все-таки не склонна.
Рак. 8 из 10
Тоже почти идеал. Всегда мечтала о семье, мечтала о муже и детях, и мечты эти были не следствием каких-то вбитых в голову стереотипов - нет, это ее личное желание, ее натура. Поэтому, выйдя замуж, Рак будет хранить верность до конца. Другой вопрос, сможет ли мужчина не разочаровать ее. А если, не дай Бог, разочарует, Рак возьмет детей и уйдет. Но изменять не будет.
Лев. 8 из 10
Женщина-Лев тоже думает головой, но немного иначе, чем Рак. Ей хочется всего самого лучшего. Она прекрасно улавливает разницу между любовью, браком и сексом. Удастся найти того, кто даст ей все это сразу - прекрасно. Не удастся - Лев будет получать все по частям. Но, скорей всего, даже если сойдется с кем-то без горячей любви, изменять ему не будет. Зачем обманывать партнера? Это не деловой подход.
Телец. 9 из 10
Есть Девы, а есть Дивы. Это как раз про Тельцов. Они красивы, статны, глубокие натуры и очень консервативны. Кроме того, Тельцы придерживаются железных принципов, среди которых "не прощай измену". Отрадно, что подобные требования женщины этого знака применяют к себе. Так что в изменах их не уличить, для них подобные предположения даже оскорбительны.
Близнецы. 9 из 10
Вот почти идеальный знак для жены, в том числе касаемо верности. Близнецы очень женственны и при этом очень умны, точней, разумны и рассудительны. И пусть вас не обманет легкость, с которой они общаются с любыми мужчинами - это ровным счетом ничего не значит. Эта женщина любит вас и будет вам верна, все прочие представители сильного пола для нее не более чем фон.
Дева. 9,5 из 10
Искали идеал? Ваша жена - Дева? Считайте, что вы его нашли. Действительно, женщины-Девы сочетают в себе лучшие качества, необходимые для брака. Нежность и здравый смысл, сексуальность и терпение, юмор и бытовой прагматизм - все это Дева. И верность, разумеется.
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