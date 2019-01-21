Рейтинг самых верных жен по знакам Зодиака - ФОТО

Овен. 5 из 10

Овны выбирают себе мужчин самостоятельно и часто заводят романы из интереса. Если мужчина ей симпатичен, значит, он ей интересен. И каков он, Овен захочет узнать получше. Брак в этой ситуации не помеха, увы. Что она скажет мужу? Она скажет как есть, причем в самом начале отношений. Примет - отлично, возмутится и не смирится - что ж, прощай и пока.

Стрелец. 6 из 10

А вот тут как сложится. Стрельцы любят, чтобы было красиво, чтобы было весело. И без ограничений. Нет, дело даже не в склонности к изменам, просто Стрельцам хочется ярких красок и без занудства. Мужчин она выбирает себе сама, и если сильно полюбит, останется, а если не очень, может уйти или изменить. Привязывать к себе такую женщину бессмысленно, она сама привяжется. Если захочет.

Рыбы. 6 из 10

Рыбы любят изо всех сил, тратят себя полностью, и когда это происходит, их разум отключен. И если любимый мужчина позовет, такая женщина встанет и пойдет за ним. И ничего, что рядом муж сидит. Все равно пойдет, даже побежит без оглядки и сожалений. Да, Рыбы могут натворить разного, но извиняться вряд ли станут, и не потому что они плохие, а потому что искренне не понимают - как можно оправдываться за любовь?

Весы. 8 из 10

Про таких женщин обычно поют, что они как магниты. Пошловато, но верно. Женщины, рожденные под знаком Весов, притягивают к себе, и сопротивляться этому крайне сложно. В чем причина? В удивительном сочетании женственности и тайны. Кроме того, Весы умеют держать дистанцию, что распаляет мужчин еще сильней. Неудивительно, что личная жизнь у Весов часто проистекает бурно, и замуж такие женщины выходят не один раз и не навсегда. При этом по части измен Весы не сильны - им это не нужно, слишком легко достаются им мужчины, чтобы рисковать хорошими отношениями.

Скорпион. 8 из 10

Страсти, эмоции, сила характера - это Скорпионы. А еще эти женщины очень хорошо чувствуют, кто их мужчина. Порой для этого им достаточно одной встречи. Если выбор сделан, Скорпион добьется своего и не будет изменять. В конце концов, изменять своему избраннику - значит признавать, что решение было ошибочным. А это ниже достоинства Скорпиона. Так что мужья, будьте спокойны - вас получили, от вас не уйдут.

Козерог. 8 из 10