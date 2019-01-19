Как воскресная Суперлуна повлияет на нашу жизнь?

В ночь с воскресенья на понедельник над нашей планетой взойдет так называемая super blood wolf moon ("супер кровавая волчья Луна"). Такое устрашающее название редкое астрологическое явление получило вполне официально. Приставка "супер" означает, что затмение будет полным и при этом максимально близким к Земле (а это делает ее визуально больше). "Кровавая" указывает на особый оттенок, который приобретает спутник, попав в тень нашей планеты. "Волчья" - народное прозвище и дань прошлому, когда в ясную погоду животные, у которых начинался брачный период, могли долго и пронзительно выть, глядя на огромное небесное тело. Произойдет Суперлуние с 6:37 до 11:51 минуту по бакинскому времени, достигнув своего пика в 9:12.

Как сообщает Lad.Day.Az, из-за близости с Землей в этот период энергия Луны и ее влияние на нашу жизнь возрастает. Подобные затмения часто связаны с изменениями, тайнами и потрясениями. Поскольку в 2019 году это полнолуние совпало с первым месяцем календарного года, самое время поразмыслить над тем, что необходимо оставить позади (например, вредные привычки), а что - привнести в свою жизнь и запланировать. Не ограничивайте себя в желаниях - мощная энергетическая поддержка Луны даст необходимый толчок даже самым сумасбродным планам.

Многие из нас составили в первых числах января многообещающие резолюции, и грядущие выходные - отличное время, чтобы оценить собственные силы. Сделайте небольшой перерыв и поразмышляйте над своими амбициями. Энергия Луны поддержит все ваши порывы измениться в лучшую сторону. Ведь следующий подобный момент с астрологической точки зрения представится лишь 26 мая 2021 года.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook