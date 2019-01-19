Как избавить волосы от статического электричества? - 10 способов - ФОТО

Статическое электричество возникает при трении одной поверхности о другую (шапки или расчески - о волосы, например) или в результате резкого перепада температур (улица - помещение). Как следствие образуются разнозаряженные частицы, которые отталкиваются друг от друга, а волосы подражают отцветающему одуванчику.

Предлагаем 10 эффективных способов борьбы со статическим электричеством.

ГОЛОВОМОЙКА ЧЕРЕЗ ДЕНЬ

Многие привыкли мыть голову каждый день, однако такое усердие может стать причиной повышенной сухости волос: кожный себум и натуральный смазочный материал для волос не успевает накапливаться. А вероятность возникновения разряда на сухих волосах в разы выше. Если же устраивать головомойку через день, этого промежутка хватит для сохранения необходимого количества жиров, при этом локоны не будут выглядеть как у поклонника гранжа.

НЕСМЫВАЕМЫЕ БЬЮТИ-СРЕДСТВА

Качественную профилактику появления статического электричества обеспечат кремы, лосьоны, растительные масла. Их нужно наносить на влажные волосы в небольшом количестве: достаточно капли средства размером с 50 гяпик. Разотрите ее в ладонях и распределите по всей длине, не втирая в корни. Если вы пока не обзавелись несмываемым средством, предназначенным специально для волос, в экстренных случаях сгодится и обычный негустой лосьон для тела или рук.

ИОНИЗАТОРЫ

Электрические гаджеты для сушки и стайлинга обезвоживают пряди, делая их тонкими, ломкими, спутанными и заряженными амперами. Производители решили эту проблему, придумав фены и щипцы с турмалиновым покрытием либо функцией ионизации. Эта технология позволяет распылять вместе с потоком воздуха отрицательно заряженные ионы, тем самым нивелируя накопленные в волосах положительные заряды, а значит, статику. Если есть возможность высушить локоны вовсе без фена, не упускайте ее. Еще один вариант - приобрести ионизатор воздуха.

ПРАВИЛЬНАЯ РАСЧЕСКА

Пластиковые расчески при контакте с волосами получают отрицательный заряд, тогда как волосы - противоположный. Результат вам известен. Замените их силиконовыми, карбоновыми, деревянными, с щетиной из натурального ворса (особенно, кабана), эбонитовыми, ионными на аккумуляторах, или же выбирайте пластиковые с антистатическим покрытием. И помните: чем реже расположены зубцы и чем меньше их количество, тем ниже вероятность удара током.

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА

Быстро снять статическое электричество с волос поможет вода. Зайдя в кафе или кинотеатр, можно быстренько укрыться в дамской комнате, снять шапку и слегка сбрызнуть волосы обычной водой из-под крана. Либо носить с собой флакончик с термальной водой. Правда в обоих случаях эффект будет недолгим и буквально испариться вместе с влагой.

БРЕЛОК-АНТИСТАТИК

Повесьте к ключам специальный брелок, составленный из металлических и резиновых частей. При необходимости достаете его, прикасаетесь пальцем к металлическому краю, а резиновым проводите по волосам. Готово!

САЛФЕТКИ ДЛЯ БЕЛЬЯ

Носите с собой dryer sheet - антистатические салфетки для сушки белья в стиральной машине. Часто они выпускаются ароматизированными, но в данном случае лучше обойтись вариантом fragrance-free. Такие салфетки быстро помогают, когда заходя с улицы, вы снимаете шапку и видите в зеркале одуванчик. Достаточно лишь провести салфеткой по волосам (или же сначала по расческе, если она выполнена из обычного пластика). Для одежды и колготок они так же подходят.

ШАПКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ

Шапки, связанные из любых синтетических волокон, особенно, акрила - гарантия того, что из волос посыпятся искры. Чтобы избежать этого, перед выходом из дома обработайте изнанку антистатиком для одежды. А лучше купите (или даже свяжите) головной убор из натуральной шерсти или хлопка.

ОБУВЬ НА КОЖАНОЙ ПОДОШВЕ

Любая обувь на резиновой подошве не мешает электрическим разрядам накапливаться в волосах, тогда как подошва из кожи обладает лучшим заземлением. Поэтому зимой сапоги и ботильоны на подошве из натуральной кожи полезны не только ногам, но и прическе.

АНТИСТАТИКИ ДЛЯ ВОЛОС

Напоследок мы оставили самый очевидный ответ на вопрос "как избавить волосы от статического электричества": спрей-антистатик либо любой термо-спрей. Первый работает, в основном, с заряженными частицами, остальные избавляют от сухости. Итог один: укладка, какой ее задумали вы, а не законы физики.

Н. Гасымова

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