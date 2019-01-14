5 самых популярных видов танца в Баку - ФОТО

Ну кто в Азербайджане не любит танцевать? Мы с детства танцуем на всевозможных праздниках и свадьбах, и танцуют не только те, кто умеет, но и те, кто не умеет. Можно вспомнить много случаев, когда, станцевав однажды на свадьбе, люди на следующий день становились героями Интернета, и не всегда это - приятная популярность.

Lady.Day.Az знакомит вас с 5 самыми популярными в Баку видами танцев.

Национальные танцы

Раз уж мы сказали о танцах на свадьбах, то следует уточнить, что в основном на свадьбах танцуют азербайджанские национальные танцы. И если ты хоть несколько месяцев ходил к преподавателю по танцам, то точно сможешь приятно удивить гостей торжества своими способностями.

Кстати, многие именно ради того, чтобы не потерпеть фиаско на свадьбе, и записываются на классы по национальным танцам.

Социальные латиноамериканские танцы

Не думаем, что в Баку вы встретите человека, который умеет танцевать рагга джем (или хотя бы знает, что это такое), но танцующих социальную латину, а именно сальсу и бачату, в нашем городе очень много.

Сальса в переводе с испанского означает "соус". Бачата - шумное веселье. Микс этих двух "испанских слов" вы можете встретить в каждом танцевальном клубе нашего города.

Современные жители столицы считают, что веселье не должно заканчиваться после тяжелого рабочего дня и поддаются звучанию колумбийских музыкальных инструментов в многочисленных клубах Баку.

Спортивные латиноамериканские танцы

В латиноамериканской программе контакт более свободный, чем в других спортивных танцах. Скорость и энергия, страсть и харизма - вечные спутники этих движений. За популярными во всем мире бальными танцами вы можете следить даже на чемпионатах. Но не каждый сможет усидеть на месте, услышав ритмичные мотивы, и просто наблюдать за вихрем чувств на танцполе. К счастью, в Баку этим танцам можно обучиться в любой танцевальной школе и показать свои таланты на тематических вечеринках.

В программу спортивных латиноамериканских танцев входят: ча-ча-ча, румба, самба, пасодобль, джайв.

Социальная латина намного популярнее спортивных в наших клубах, однако это не мешает молодежи изучать ее и зажигать по максимуму.

Танго

Мужчина - ведет, женщина - ведома. Танца не получится, если ты играешь не свою роль.

Вихрь танго в Баку появился совсем недавно, но количество школ, преподавателей и собственно самих танцоров стремительно выросли за последние годы и в Баку уже проходят Международные фестивали танго. В нашей столице почти каждый день проводятся вечера аргентинского танго, так называемые милонги, где каждый желающий может влиться в эту атмосферу лирики и волшебства.

Брейк-данс

Оригинальный жанр, из-за которого появился хип-хоп (субкультура). Сегодня выделяют два основных вида этого танца: нижний экстрим - танцор исполняет в основном акробатические и силовые трюки на полу; верхний брейк-данс - базируется на пластике тела: это перемещения тела в пространстве и фиксы, которые на первый взгляд противоречат всем законам физики и гравитации.

Этот танец приобрел у нас популярность благодаря ребятам, которые живут брейк-дансем и являются частыми участниками международных фестивалей.

На этот танец обычно записываются в очень юном возрасте. Дети учатся стоять на руках, выполнять акробатические трюки и чувствовать ритм. К нашему удивлению, в Баку не мало и девочек, которые наравне с парнями занимаются брейком.

Н. Гасымова

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