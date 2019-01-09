КультГид Lady.Day.Az: Что смотреть в январе в Театре оперы и балета? - ФОТО

"Арлезианка" Жоржа Бизе и "Болеро" Мориса Равеля

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 9 января 19:00. Цена билетов 11, 13, 16 AZN. Билеты в кассах города и на iticket.az

В этот день Театр представит 2 одноактных балета: "Арлезианка" Жоржа Бизе и "Болеро" Мориса Равеля. Оба знаменитых произведения, более чем прекрасным хореографическим решением привлекают людей гениальной музыкой.

Изначально сочинённая для театрального спектакля, а затем преобразившаяся в самостоятельное произведение, музыка Бизе к драме А. Доде "Арлезианка" приобрела не только большую популярность, но и встала в один ряд с лучшими произведениями мировой музыкальной культуры.

В этот вечер бакинской публике его представят ведущие солисты Театра Анар Микаилов, Джамиля Керимова, а также заслуженные артисты Нигяр Ибрагимова и Макар Ферштандт.

Хореографическую поэму на музыку Мориса Равеля в одной картине "Болеро", премьера которого состоялась в далеком 1928 году в труппе "Балет Иды Рубинштейн" в Париже, но которая до сих пор собирает аншлаги во всем мире, представят народный артист Гюльагаси Мирзоев, заслуженные артисты Самир Самедов, Макар Ферштандт, Нигяр Ибракимова, исолисты Театра Эльмира Сулейманова, Аян Эйвазова, Джамиля Керимова, Тимур Одушев.

Дирижировать оркестром в этот вечер будет народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов.

"Любовный напиток" Гаэтано Доницетти

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 12 января 19:00. Цена билетов 11, 13, 16 AZN. Билеты в кассах города и на iticket.az

Знаменитая опера Гаэтано Доницетти "Любовный напиток" в 2 действиях, 4 картинах, на либретто Феличе Романи по мотивам французского либретто Эжена Скриба для оперы Даниэля Обера "Любовное зелье" была написана за две недели и является сороковой по счёту в творчестве Доницетти. История создания оперы удивляет не только скоростью ее написания, но и интересным моментом, о котором автор писал в письме либреттисту: "Я должен написать оперу за две недели. Вам на вашу работу я даю неделю. Но имейте в виду: у нас есть немка примадонна, тенор, который заикается, буффо с голосом, как у козла, и никудышный французский бас. При всем этом вы можете себя прославить".

И действительно, прославились оба - и композитор и либреттист. А теноровая партия и впрямь написана для героя, который заикается!

В опере примут участие Афаг Аббасова (Адина), Акрам Поладов (Дулькамара), Фарид Алиев (Неморино), Джахангир Гурбанов (Белькоре), Нина Макарова (Джаннетта).

Дирижировать оркестром будет заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

"Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 13 января 19:00. Цена билетов 11, 13, 16 AZN. Билеты в кассах города и на iticket.az

"Лейли и Меджнун" - первая азербайджанская национальная опера, написанная Узеиром Гаджибейли в 1907 году. Опера написана по мотивам трагедии поэта XVI века Физули "Лейли и Меджнун". Эта опера является не только первой азербайджанской оперой, но и первой оперой во всём исламском мире.

В этот день в роли Меджнуна выступит народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов, который вот уже более 25 лет, на радость меломанов, исполняет эту партию. Партию Лейли исполнит Арзу Алиева.

Кроме этого в опере выступят Тайяр Байрамов, Джахангир Гурбанов, Айтан Магеррамова, Талех Яхъяев, Афаг Агаева, Эльнур Зейналов, Назар Байларова, Вугар Алиев.

За дирижерским пультом будет Севиль Гаджиева.

"Дон Кихот" Людвига Минкуса

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 16 января 19:00. Цена билетов 11, 13, 16 AZN. Билеты в кассах города и на iticket.az

Балет "Дон Кихот" - один из самых любимых публикой классических балетов. Жизнерадостная музыка, сложная хореография, сюжет, пропитанный любовью - всё это создает атмосферу праздника.

В главных партиях в этот вечер выступят заслуженный артист Макар Ферштандт (Базиль) и солистка Театра Аян Эйвазова (Китри).

Дирижировать оркестром будет заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

"Интизар" Франгиз Ализаде

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 19 января 19:00. Цена билетов 11, 13, 16 AZN. Билеты в кассах города и на iticket.az

Опера "Интизар" видного композитора, народной артистки Азербайджана, профессора, председателя Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде является одним из ярких и сильных художественных произведений, посвященных теме Карабаха. Яркая, неравнодушная, волнующая и, в то же время, сложная музыка оперы "Интизар" требует от исполнителей не только мастерства, опыта, но и души, самоотдачи.

"Интизар" не просто опера, а опера-оратория, в которую вошли национальная культура, национальный язык и историческая боль азербайджанского народа.

В опере примут участие Акрам Поладов, Гарина Керимова, Ильхам Назаров, Инара Бабаева, Фарид Алиев, Фахмин Ахмедли, Сабина Вахабзаде, Фарида Мамедова, Турал Агасиев и др.

Дирижировать оркестром будет заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

ПРЕМЬЕРА - "Великий сказочник" Франца Шуберта

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 26 января 14:00. Цена билетов 5, 6, 7 AZN. Билеты в кассах города и на iticket.az

26 января в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится премьера балета "Великий сказочник" на музыку Франца Шуберта.

Неувядаемая, прекрасная и красивая музыка Ф.Шуберта, несомненно, понравится детям и их родителям и произведет на них неизгладимое впечатление.

Балет посвящен сказкам выдающегося датского писателя Ганса Христиана Андерсена. В сюжет спектакля вошли фрагменты из сказок "Деревенский петух и флюгер", "Снежная королева", "Дюймовочка", "Оловянный солдатик", "Волшебный горшок" и "Голый король".

Спектакль отличает оригинально-интересная хореография, а также сказочно красивые декорации и костюмы.

Хореографом-постановщиком балета является народная артистка Азербайджана, художественный руководитель балетной труппы Театра оперы и балета Камилла Гусейнова, автором либретто - Аждар Улдуз. Дирижировать спектаклем будет лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов, художником-постановщиком балета является заслуженный работник культуры Техран Бабаев.

В спектакле примут участие заслуженные артисты Азербайджана Самир Самедов, Макар Ферштандт, Нигяр Ибрагимова, ведущие солисты Театра Анар Микаилов, Теймур Одушев, Аян Эйвазова, Ислам Мамедов, Динара Ширинова, Эльмира Сулейманова, Джамиля Керимова, Джамиля Тагиева, Эмиль Азизов, Эдвард Аразов, Лейла Нариманидзе, Андрей Лобачев, Карман Гурбанов, Игорь Кузнецов, а также учащиеся Бакинской хореографической академии.

"Ашуг Гариб" Зульфугара Гаджибекова

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 27 января 19:00. Цена билетов 11, 13, 16 AZN. Билеты в кассах города и на iticket.az

"Ашуг Гариб" - первая опера азербайджанского композитора Зульфугара Гаджибекова, написанная в 1916 году по мотивам старинного одноимённого дастана.

Основную сюжетную линию произведения составляет стойкость Ашуга Гариба, который преодолевает все препятствия и превратности судьбы, чтобы воссоединиться со своей любимой.

Режиссер-постановщик спектакля заслуженный деятель искусств Хафис Гулиев.

Партию Ашуг Гариба в этот вечер исполнит Эльнур Зейналов. В роли Шахсенем выступит Равана Гурбанова. Кроме этого в опере примут участие Талех Яхъяев, Рафиг Аббасов, Эльшад Мамедов, Мюлагим Хасратова, Сабина Вахабзаде, Фарида Мамедова, Муталлим Дамиров, Назар Байларов и др.

"Не та, так эта" Узеира Гаджибейли

Где: Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета

Когда: 30 января 19:00. Цена билетов 11, 13, 16 AZN. Билеты в кассах города и на iticket.az

"O olmasın, bu olsun" ("Не та, так эта") - музыкальная комедия (оперетта) в четырех действиях азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, написанная в 1910 году.

Премьера музыкальной комедии "Не та, так эта" состоялась 25 апреля 1911 года в Баку, в театре братьев Маиловых (сегодня - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета). После этого оперетта великого азербайджанского композитора ставилась во многих театрах разными режиссерами и была представлена в исполнении разных актеров. Несмотря на то, что со дня создания оперетты прошло много времени, она и по сей день остается актуальной и популярной.

В этот вечер на сцене Театра выступят Азер Зейналов, Акрам Поладов, Афаг Аббасова, Фарид Алиев, Гюлюстан Алиева, Алакбар Алиев, Турал Агасиев, Фахмин Ахмедли, Джахангир Гурбанов, Эльнур Зейналов, Рафиг Аббасов, Эльшад Мамедов и др.

Дирижировать оркестром будет Севиль Гаджиева.

Франгиз Агаларова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook