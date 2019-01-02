20 киноцитат, которые заставят пересмотреть любимые фильмы - ФОТО

Вечное сияние чистого разума

- Имя у вас волшебное.

- Знаете, Джоэл, волшебство уходит.

- Да. Знаю.

- Что делать будем?

- Наслаждаться моментом.

Амели

Мсье, когда палец указывает на небо, дурак смотрит на палец.

500 дней лета

- Однажды я проснулась и поняла, что знаю.

- Знаешь что?

- Того, что с тобой наверняка не знала.

Завтрак у Тиффани

- Мой старый котик, старый лентяй. Лентяй без имени. Я не имею право давать ему имя, мы ведь не принадлежим друг другу. Мы просто однажды встретились. В этом мире нам ничего не принадлежит. Просто иногда мы и вещи находим друг друга.

Запах женщины

- В танго нет ошибок, Донна. Это не жизнь. Это просто, в этом-то и величие танго. Если ошибся - танцуй дальше, и все.

Секс в большом городе

- У меня есть девушка.

- Успокойтесь, я только спросила, свободен ли стул!

Ешь, молись, люби

Мы терпим боль, потому что боимся перемен.

Пляж

Не отказывайся от предложений, не бойся изведать неизведанное. Всегда будь вежлив и всегда уходи вовремя. Смотри на все непредвзято. Впитывай ощущения. А если становится больно - наверное, это тоже ценно.

Влюбись в меня, если осмелишься

- Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210 и не превышать 60.

Турист

- Вы хотите заявить об убийстве?

- О покушении.

- Это не серьезно!

- Не серьезно, если ждешь убийство, а если ждешь ужин в номер, даже очень серьезно.

Начало

Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Она живуча и крайне заразна.

1+1 / Неприкасаемые

Если под музыку не танцуют - это не музыка.

Игры разума

- В мире нет ничего, что можно знать наверняка. Это - единственное, что я знаю наверняка.

Бойцовский клуб

Вещи, которыми ты владеешь, в конечном итоге овладевают тобой.

Области тьмы

Не совершай классическую ошибку всех умников: не думай, что нет людей умнее тебя.

Крестный отец

- Оставь пистолет. Захвати пирожные.

Волк с Уолл-стрит

Деньги - это шлюха, которая никогда не спит. Она ревнива. Если не будешь заботиться о ней, то однажды проснешься и поймешь, что потерял ее навсегда!

Престиж

Необычные открытия не прощаются ни в науке, ни в промышленности.

Как я встретил вашу маму

- Мой следующий пациент считает себя Богом. Это, конечно, вряд ли так, но на всякий случай не стоит заставлять его ждать.

Криминальное чтиво

- Почему людям обязательно нужно говорить о чем-то, чтобы почувствовать себя в своей тарелке?

- Не знаю. Хороший вопрос.

- Только когда находишь своего человека, можно молчать часами и получать при этом удовольствие.

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