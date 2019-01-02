20 киноцитат, которые заставят пересмотреть любимые фильмы - ФОТО

Вечное сияние чистого разума
- Имя у вас волшебное.
- Знаете, Джоэл, волшебство уходит.
- Да. Знаю.
- Что делать будем?
- Наслаждаться моментом.
Амели
Мсье, когда палец указывает на небо, дурак смотрит на палец.
500 дней лета
- Однажды я проснулась и поняла, что знаю.
- Знаешь что?
- Того, что с тобой наверняка не знала.
Завтрак у Тиффани
- Мой старый котик, старый лентяй. Лентяй без имени. Я не имею право давать ему имя, мы ведь не принадлежим друг другу. Мы просто однажды встретились. В этом мире нам ничего не принадлежит. Просто иногда мы и вещи находим друг друга.
Запах женщины
- В танго нет ошибок, Донна. Это не жизнь. Это просто, в этом-то и величие танго. Если ошибся - танцуй дальше, и все.
Секс в большом городе
- У меня есть девушка.
- Успокойтесь, я только спросила, свободен ли стул!
Ешь, молись, люби
Мы терпим боль, потому что боимся перемен.
Пляж
Не отказывайся от предложений, не бойся изведать неизведанное. Всегда будь вежлив и всегда уходи вовремя. Смотри на все непредвзято. Впитывай ощущения. А если становится больно - наверное, это тоже ценно.
Влюбись в меня, если осмелишься
- Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210 и не превышать 60.
Турист
- Вы хотите заявить об убийстве?
- О покушении.
- Это не серьезно!
- Не серьезно, если ждешь убийство, а если ждешь ужин в номер, даже очень серьезно.
Начало
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Она живуча и крайне заразна.
1+1 / Неприкасаемые
Если под музыку не танцуют - это не музыка.
Игры разума
- В мире нет ничего, что можно знать наверняка. Это - единственное, что я знаю наверняка.
Бойцовский клуб
Вещи, которыми ты владеешь, в конечном итоге овладевают тобой.
Области тьмы
Не совершай классическую ошибку всех умников: не думай, что нет людей умнее тебя.
Крестный отец
- Оставь пистолет. Захвати пирожные.
Волк с Уолл-стрит
Деньги - это шлюха, которая никогда не спит. Она ревнива. Если не будешь заботиться о ней, то однажды проснешься и поймешь, что потерял ее навсегда!
Престиж
Необычные открытия не прощаются ни в науке, ни в промышленности.
Как я встретил вашу маму
- Мой следующий пациент считает себя Богом. Это, конечно, вряд ли так, но на всякий случай не стоит заставлять его ждать.
Криминальное чтиво
- Почему людям обязательно нужно говорить о чем-то, чтобы почувствовать себя в своей тарелке?
- Не знаю. Хороший вопрос.
- Только когда находишь своего человека, можно молчать часами и получать при этом удовольствие.
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