КультГид Lady.Day.Az: Идем на выставку "Кялагаи: Вчера - Сегодня - Завтра" - СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Где: Кичик ГалАрт (Кичик Гала, 58), Ичеришехер

Когда: 2.01.19 - 15.05.19 ежедневно с 11:00 до 20:00. Цена билетов: для местных - 5AZN, для иностранцев - 10AZN.

Только закончились новогодние праздники, а уникальная выставка "Кялагаи: Вчера - Сегодня - Завтра" уже вновь открыта для гостей.

Отметим, что посетившие выставку до 8 января, получают возможность купить 3 билета по цене 2-х.

На выставке "Кялагаи: Вчера - Сегодня - Завтра" кураторского проекта Милли Ирсимиз представлены:

раритетные экспонаты из иностранных музеев и частных коллекций

ранее не выставлявшиеся архивные фотографии XIX - XX веков из Азербайджана и Грузии

богатая коллекция старинных кялагаи и штампов

уникальная база данных "Кялагаи в Искусстве и Кино"

современные кялагаи и инновации в их производстве

интерактив для детей и взрослых

Программа мероприятий выставки включает туры с куратором, лекции, мастер-классы по производству кялагаи, холодного батика и т.д.

Добавим, что куратор проекта Асли Самедова, на промежуточных этапах подготовки выставки прочла лекции на тему кялагаи в Музее Текстиля Вашингтона, Лондонском Колледже Моды и ряде международных конференций, одна из которых прошла на прошлой неделе во Флоренции, в Италии. Участники из более чем 20 стран, в основном, работники музеев и специалисты по текстилю, приехавшие на шестой Международный Коллоквиум по Костюму, отметили важность популяризации кялагаи за пределами Азербайджана, так как "это всё еще неизвестная тема для международного текстильного сообщества".

Выставка "Кялагаи: Вчера - Сегодня - Завтра" - результат многолетней работы и первый независимый выставочный проект, объединивший людей различных профессий, которым близка тема кялагаи и которыми движет желание популяризировать культуру Азербайджана. Работая над ней, команда ставила целью сделать выставку, которая не оставила бы никого равнодушным: организаторы уверены, что она будет интересна и молодому поколению (возрастное ограничение 5+), и искушенному культурными событиями зрителю.

Ф. Агаларова

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