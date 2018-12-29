10 отличных антистресс-советов от звезд - ФОТО

До Нового года осталась пара дней, и в беготне во время подготовки к праздникам больше всего стресса испытывают именно женщины, которые готовят подарки, накрывают на стол, и стараются потрясающе выглядеть. Lady.Day.Az в помощь читательницам представляет 10 отличных антистресс-советов от звезд.

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

Совет от Джей Ло, возможно, покажется очевидным, но это, действительно, первый шаг для того, чтобы наладить работу нервной системы. В одном из интервью поп-дива призналась, что больше десяти лет спала по 4-5 часов в сутки. Тотальный недосып стал причиной физического и эмоционального дисбаланса. Сегодня 8-9-часовой сон стал для нее залогом приподнятого настроения. Второй способ от звезды - проговаривать вслух как можно больше приятных вещей, о которых мечтаешь и хочешь, чтобы они случились. Каждый раз это изменяет ход ваших мыслей, чувства и настроение.

ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ

"Если вы хотите быстро снизить уровень стресса - несколько раз, широко и от души... зевните! - уверенно заявляет актриса. - Это может показаться нелепым, но это самая простая техника для расслабления нервной системы и снижения уровня кортизола - вы "разминаете" лицевые и шейные мышцы после долгого дня работы и бесконечных разговоров".

ДЖИДЖИ ХАДИД

Крик - "подушка безопасности" для нервов. "Однажды я была на очень напряженной пляжной фотосессии. Давление было колоссальным, - вспоминает топ-модель. - Тогда моя мама посоветовала мне пойти и покричать на море, чтобы снять сковывающее тело напряжение. Этот трюк сработал отлично! Теперь я частенько так делаю, если хочу быстро расслабиться".

БЕЛЛА ХАДИД

Младшая сестра Джиджи находит умиротворение в ванне с горячей водой, размышляя о приятных вещах. Еще один совет: популярные сегодня терапевтечиские книжки-раскраски, любимая музыка и медитация перед сном. Для этих целей у нее в телефоне есть плэйлист из полсотни релакс-композиций, которые помогают модели сладко уснуть даже в самые занятые и стрессовые дни.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ

В активе мамы шестерых детей, так еще и во время тяжелого бракоразводного процесса, должно быть немало проверенных способов "выдохнуть". Классический метод Анджелины - провести весь вечер на полу в окружении сыновей и дочек или целый час прыгать с ними на батуте. "Когда вы делаете то, что любите - это автоматически наполняет вас счастьем. Такая своеобразная форма медитации", - заключает звезда.

МАРГО РОББИ

Один из самых оригинальных советов по релаксации от роковой блондинки - в особо загруженные дни актриса читает перед сном "Гарри Поттера". Сказочные истории лучше всего помогают ей расслабиться. По признанию Марго, она раз по двадцать прочитала все книги фантастической серии - и судя по этой статистике, эмоционального напряжения в ее жизни, действительно, предостаточно.

АЛЕССАНДРА АМБРОСИО

Три месяца спустя после родов первой дочки она призналась, лучший способ для модели быть calm down - танцевать, желательно, ночь напролет. Другой способ заядлой фудди - съесть пиццу и не переживать из-за того, что на ночь глядя дала себе слабину, а наслаждаться каждым кусочком.

БЛЕЙК ЛАЙВЛИ

"Приготовление еды - лучший анти-стресс ритуал. Это очень расслабляющее для меня занятие. Я иду на рынок, покупаю свежие продукты, тщательно выбираю их и провожу время у плиты. Секрет в том, чтобы создать нечто новое, - призналась голливудская "Сплетница". - А еще, чтобы успокоиться и не срываться на близких, я могу заняться ремонтом велосипеда. Этому меня научил супруг".

ЭММА УОТСОН

Умница-актриса с двумя высшими ко всем событиям в жизни старается относиться по-философски. В напряженных нервных ситуациях Эмма каждый раз говорит себе: "Во-первых, ты не можешь быть лучшей во всем. Во-вторых, если ты не в состоянии изменить ситуацию, поменяй свое отношение к ней. В-третьих, обязательно делайте перерывы в работе".

КЕЙТ БЛАНШЕТТ

Австралийская актриса знает, как улучшить настроение и успокоиться после интенсивных дней работы: "Просто отключите на время мобильный телефон!"

Н. Гасымова

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