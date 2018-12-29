Следует ли обрезать кутикулу при маникюре?

Первым пунктом при подготовке к празднику обычно стоит маникюр. Красивые руки - главное, что отличает ухоженную женщину. При этом главный вопрос, которым задается каждая из нас, обрезать кутикулу или нет?

Как сообщает Lady.Day.Az, зарубежные мастера считают, что удалять кутикулу во время маникюра или нет - дело сугубо индивидуальное. Но лучше, конечно, не обрезать кутикулу, так как она выполняет защитную функцию. Мастера предупреждают, что если этим, напротив, заниматься регулярно (раз в неделю), то кутикула станет сухой и твердой и впоследствии начнет сильнее нарастать и даже может спровоцировать появление заусенцев - из-за того, что у некоторых мастеров (или у вас самих) не всегда получается срезать щипчиками лишнюю кожу за один раз и сделать это ровно. Если вам удастся все-таки пересилить себя и отказаться от обрезного маникюра, то кутикула станет расти ровнее и медленнее, и ногти перестанут слоиться. Сейчас как раз популярен европейский маникюр, при котором кутикулу отодвигают специальной палочкой, спиливают пилкой или размягчают составом - способы менее травматичные, чем удаление ножницами или кусачками.

Н. Гасымова

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