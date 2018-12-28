Общая характеристика 2019 года для всех знаков Зодиака

Всем нам, рано или поздно, случается перенервничать. Обычно из-за событий, последствия которых не несут в себе ничего плохого. Похоже, в грядущем году нас ждет что-то подобное.

Лейтмотив 2019-го - сближение Сатурна и Плутона. С каждым месяцем они неуклонно сокращают разделяющее их расстояние. Немудрено, что подобные эскапады могут выбить нас из колеи. К счастью, в конце концов, все разрешается самым лучшим образом. Заметим, что в реальности наша пара планет сойдется вместе лишь в первые дни 2020-го - но их неумолимое сближение мы будем ощущать на протяжении всего 2019 года.

Все подобные "союзы" между планетами отмечают конец одного зодиакального цикла и начало следующего. Цикл, в котором участвуют Сатурн и Плутон - один из самых длинных, что продолжается, в среднем, около 35 лет, и с каждым его витком взгляд на наш мир, его характер, меняются. Нынешний цикл пришел с началом 1980-х - и вобрал в себя 1980-е, 1990-е, и весь XXI век по сегодняшний день. Предыдущий, соответственно, охватил 1950-е, 1960-е и 1970-е, а следующий продлится до начала 2050-х. С приходом последнего года текущего цикла, ощущение конца, завершения целого ряда вещей, эпохи, неотвратимо. Нас ожидает начало новой, совсем другой эпохи - но время ее пока что не пришло.

Все сказанное выше отнюдь не означает, что 2019-й будет годом мрачным. Напротив - словно последние дни праздников, отдыха, отпуска, которые часто выдаются самыми яркими и запоминающимися, 2019-й даст нам сразу несколько поводов не унывать и не падать духом. Разумеется, самая очевидная его черта - влияние Юпитера, планеты роста и оптимизма, всегда приходящая на помощь в трудные времена. А ярче всего его мощь проявляется в Стрельце - именно там, где он находится весь год, вплоть до начала декабря - так что мы смело можем на него рассчитывать. Трижды в течение 2019-го Юпитер вступит во взаимодействие с Нептуном, поднимая всеобщее настроение и вдохновляя нас - хотя каждый раз ему на пятки наступает Сатурн, слегка корректируя присущий Нептуну безудержный оптимизм и позволяя не слишком отрываться от реальности. Все выглядит так, будто Юпитер выводит двигатели на максимум, в попытке набрать высоту и не войти в преждевременное пике, а Сатурн, будучи опытным штурманом, вносит поправки в его действия. Как бы то ни было, на пару этим планетам удается поддерживать оптимальный баланс, а стабильная траектория, как известно - залог успешной посадки.

Тем, кто сумеет воспользоваться энергией Юпитера и мудростью Нептуна, 2019 год готов предложить многое. Достаточно соблюдать равновесие и прислушиваться к взвешенным советам Сатурна, и все сложится как нельзя лучше. Считайте наступающий год праздничным фестивалем, где на утро и день запланированы самые разные развлечения, а вечер увенчает грандиозный бал. Расслабьтесь, не торопитесь, и не пытайтесь выложиться полностью раньше времени - но наслаждайтесь каждой минутой праздника. И, если у вас в запасе есть что-то, приберегаемое на особый случай - пусть этим случаем станет вступающий в свои права год - ведь в 2020-м нас ждет начало новой эпохи, и все будет складываться совсем иначе...

Х. Зейналова

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