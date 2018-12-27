Идеальный подарок к Новому году для каждого знака Зодиака - ФОТО

Знак Зодиака может многое рассказать о характере и вкусах человека, а значит, может помочь найти лучший подарок для каждого из друзей и близких.

Овен

Легко понять, угадали ли вы с подарком для Овнов - настолько они экспрессивны! Чтобы им угодить, загляните в спортивные магазины: одежда для утренней пробежки, модный аксессуар для горных лыж или даже боксерские перчатки - что-то из этого наверняка окажется в их вкусе. В той же логике обратите внимание на последнюю модель сникерсов, стильный комбинезон или кожаную куртку - дань таким чертам их характера, как энергия и динамизм. Для Овнов важна индивидуальность подарка: вряд ли их порадует "протокольная" коробка конфет или банальные духи. Кстати, такой человек обычно ясно знает, чего хочет, - может быть, стоит его об этом спросить?

Телец

Этот знак Зодиака отлично чувствует себя в материальном мире: Тельцу будет по душе все то, что можно рассмотреть, пощупать и особенно - попробовать на вкус. Одним словом, чем больше органов чувств задействованы, тем больше удовольствия. При этом Тельцы довольно разборчивы в своих предпочтениях - подарок не должен быть примитивным. Хорошей идеей может стать корзина с набором деликатесов, изысканное вино или красивая кофе-машина. Если дарить ароматы - то лучше прославленных брендов, например, таких, как Chanel или Guerlain. Наконец, в холодное время года Тельцам стоит беречь горло: кашемировый шарф или роскошный платок не оставят их равнодушными.

Близнецы

Для Близнецов удачный подарок - это всегда синоним общения. Их не впечатлят ценные, но хрупкие вещи, особенно если они окажутся объемными или громоздкими: главное, чтобы этот знак внимания принес радость, создал ощущение праздника! Захватывающая книга или красивый альбом; необычные чехлы и прочие аксессуары для смартфона или планшета; все, что позволит слушать любимую музыку, фотографировать и делиться с друзьями, - вот о чем стоит подумать, чтобы доставить удовольствие Близнецам. Их вкусы очень разнообразны, поэтому выбор большой: билеты на концерт или в театр будут так же хороши, как спортивный абонемент, но при условии, что заниматься всем этим вы будете вместе!

Рак

Чувствительный Рак очень ценит сам факт того, что кто-то о нем с нежностью думает и заботится. Не сомневайтесь: он будет с волнением разворачивать упаковочную бумагу, пытаясь разгадать, какие чувства вы вложили в этот подарок. Как доставить ему удовольствие? Обратитесь к самым трогательным ассоциациям или воспоминаниям из детства: редкая фотография из вашего общего прошлого в красивой рамке; любимый аромат для дома; мягкий шарф из ангоры или уютный плед, в который можно завернуться вдвоем... В общем, "нежность" и "мягкость" - это ключевые слова. Хорошо, если ваш подарок можно будет долго хранить - если, конечно, это не сладости или любимое блюдо.

Лев

Даже не надейтесь обойтись каким-то условным, формальным знаком внимания! Рожденная под знаком Льва девушка прекрасно знает, что ее лучшие друзья - это бриллианты, а мужчина точно оценит роскошную марку наручных часов. Разумеется, бюджет подарка может быть и не таким грандиозным, но ему наверняка будет нужна приставка "люкс". Шелк и кашемир, изысканные духи и косметика, сумки и туфли знаменитых брендов, роскошная spa-процедура, прогулка на яхте или билет на уникальный концерт - эксклюзивность подарка для Льва имеет значение. Дорогие Львы, никто и не обещал, что с вами будет легко!

Дева

Доставить удовольствие разборчивой Деве очень просто и сложно одновременно. Прежде всего ее может смутить подчеркнутое внимание к ее персоне. По своей натуре она скромна и вовсе не хочет, чтобы даритель разорился из-за чрезмерно широкого жеста. Поэтому главным определением для подарка лучше считать слово "практичный". Например, если это одежда - то пусть будет модный плащ, который надежно защитит от дождя; если гаджет - то тот, что будет полезен в повседневной жизни. Другие идеи: подписка на развивающий тренинг или вебинар; предмет в личную коллекцию (Девы часто любят что-то коллекционировать); аксессуары для хобби, связанного с тщательной ручной работой...

Весы

Если театр начинается с гардероба, то подарок для Весов - с его идеальной упаковки. Помимо эстетики, которая очень им дорога, Весы всегда оценят тщательность, заботу и внимание, которые вы вложили в этот подарок. Помните "Завтрак у Тиффани?". Он, она, туманный городской пейзаж и вечная мелодия любви... Да, Весы - неисправимые романтики! Но это не значит, что им безразличны понятия роскоши и элегантности: изысканные серьги, кулон или запонки, духи или свечи с любимым ароматом - подойдет все, что создаст волшебное новогоднее настроение.

Скорпион

В подарке для одного из самых загадочных знаков Зодиака, конечно, должна быть какая-то тайна. Скорпионам понравится то, что отлично от "среднего" уровня, что выделит их на фоне других, подчеркнет их особенность. Приготовьте и положите ваш сюрприз в тайном уголке или подарите его вдалеке от чужих взглядов, ведь личные вкусы и отношения - дело очень интимное. Здесь индивидуальность важна во всем - идет ли речь об одежде, аксессуарах, косметике или о музыкальных предпочтениях. Хорошей идеей может стать оригинальный арт-объект, экзотическая статуэтка или абстрактная картина. Другие варианты: индивидуальный гороскоп или сеанс аюрведического массажа.

Стрелец

Стрельцы хорошо понимают, что такое "искусство жить", и обожают подарки. Чем больше их и чем разнообразнее они, тем лучше: рожденным под этим знаком Зодиака важно получить подтверждение, что они - популярные и разносторонние личности. Немалое значение имеет качество: вино особого урожая, ароматы, украшения или аксессуары достойных марок. Отдайте должное любви к приключениям и дальним странствиям, которая часто отличает Стрельцов: этническое парео или ковбойская шляпа, городской квест или авиабилет на край света - выбор зависит лишь от бюджета и вашей фантазии.

Козерог

Сейте разумное, вечное, качественное - и вы не промахнетесь с подарком для Козерога. Кстати, вы замечали, каким неодобрительным взглядом он или она провожает все эти блестящие обертки и упаковочные ленты, которые после праздника отправятся в мусорный пакет? Отдельная проблема - найти для предусмотрительного Козерога такую вещь, которой ему не хватает: кажется, в его имуществе уже все есть! Поэтому стоит сосредоточиться на чем-то полезном, долговечном или, по крайней мере, необычном: дорогой эффективный крем или "сыворотка молодости"; редкая книга или красивый антикварный предмет; инструмент или гаджет, который сделает удобной любую работу руками или за компьютером.

Водолей

Восклицания "класс!", "шик!" и прочие "вау!" - вот безошибочный знак того, что вы угадали с подарком для экспрессивного Водолея. Область выбора - все необычное, яркое, современное, динамичное. Последний гаджет, который позволит говорить на всех языках мира, узнавать новости и общаться с друзьями даже из космоса или на дне океана, сумасшедшая вещь от ультрамодного дизайнера или подарок, изготовленный на 3D-принтере, - чем более фантастической и футуристичной будет идея, тем больше она понравится.

Рыбы

Репутация тонких созданий "не от мира сего" ничуть не мешает рожденным под знаком Рыб ценить хорошие подарки. Основной критерий выбора - эстетичность. Другие признаки - ощущение легкости и воздушности, настроение волшебства, которое создает подарок. Именно таким должно быть украшение или волнующий аромат, летящее платье, ажурные чулки или изящные туфли (ноги для Рыб - довольно чувствительная зона). Отличная идея - билет на красивый балетный спектакль, роскошный альбом с произведениями любимого художника, книга предсказаний или мистическая музыка для медитации.

Х. Зейналова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook